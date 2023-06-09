İlk açıklamasında en düşük memur maaşlarının 15 bin lira seviyesine çekileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra enflasyon farkı + refah payıyla birlikte bu rakamın 22 bin lira olacağını ifade etmişti. Yani en düşük memur maaşları 15 bin lira olacak ve üstünde kalan memur maaşlarına yüzde 45-50 arasında bir zam verilecek. Buna göre;

1/3 uzman öğretmen 25 bin 375 Lira,

Başöğretmen 28 bin 650 Lira ücret alacak.

Yeni başlayan öğretmen maaşları ne kadar oldu ?

Şuan ki açıklamalara istinaden, yüzde 15 vergi dilimine göre aile yardımı ve çocuklu bir öğretmen Temmuz 2023 tarihinde ne kadar maaş alacak? Yeni başlayan bir öğretmen 22 bin Lira maaş alması bekleniyor.