ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2023 MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Adaylar, iyi bir puan elde edebilmek için son çalışmalarını yaparken sınava yönelik detayları da araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ sınavının saat 10.15'te başlayacağı ve adayların saat 10.00'dan sınav binalarına alınmayacağını bildirildi. Bununla beraber MSÜ sınavının kaç dakika süreceği de duyuruldu. İşte, 2023 MSÜ sınavı ile ilgili detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde geleceğin komutanları arasında olmak isteyen adaylar, sınav öncesinde son çalışmalarını tamamladı. Adaylar, sınavı beklerken bir yandan da sınav saati ve diğer bilgileri araştırmaya başladı. Bu doğrultuda, "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor?" sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 2023 MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sınav binalarına alınmayacak. Peki, MSÜ sınavı kaçta bitiyor ve toplam kaç dakika sürecek? İşte, MSÜ sınav saati ve tüm detaylar...

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

MSÜ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MSÜ KAÇ SORU OLACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.