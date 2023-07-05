2023 Memur Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Memur Maaş Zammı Güncel Zam Oranı Temmuz 2023 ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ne kadar? 2023 memur zammı yüzde kaç? Temmuz memur maaşı ne kadar oldu? Memur Temmuz zammı yüzde kaç? Acaba memur temmuz maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz 2023 memur maaşlarına yüzde kaç zam geldi?

2023 Memur Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Güncel Zam Oranı Temmuz 2023

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli, zam oranını merakla beklerken, sonunda beklenen haber geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirdiği açıklama ile memur ve emeklilerin maaş artışlarını içeren kanun teklifini duyurdu.

Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkı verilecek. Buna ek olarak seyyanen tüm memurlara 8 bin 77 liralık artış yapılacak. Peki 2023 Memur Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Acaba memur maaşları yüzde kaç artacak? Zam sonrası en düşük memur maaşı kaç lira oldu? 2023 Temmuz memur zammı yüzde kaç? 2023 yıllık toplam memur zammı yüzde kaç?

Memur Maaşları ve 2023 Temmuz Zammı

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur zam oranı belirlendi. Bu kritik bilgi, 6 aylık enflasyonun da dikkate alındığını gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde enflasyonun %3,92 arttığını ve ilk 6 ayda ise %19,77 seviyesine yükseldiğini duyurdu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, her yıl iki defa gerçekleştirilen toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Memurlar ocak ayında %8'lik bir toplu sözleşme zamı almıştır. Bu rakamın üzerinde olan her oran, enflasyon farkına hak kazanmaktadır.

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı eklenerek zam yapılmaktadır. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri de her altı ayda bir zam almaktadır. Emeklilerin zam oranı ise altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenmektedir.

2023 Yılında Memur Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapıldı?

2023 yılında memur maaşlarına yapılan zam oranları, çalışanların merakla beklediği konulardan biridir. 2023 Memur Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Acaba memur maaşları yüzde kaç arttı? Zam sonrası en düşük memur maaşı kaç lira oldu? 2023 Temmuz memur zammı yüzde kaç oldu? 2023 yıllık toplam memur zammı yüzde kaç olacak? 2023 yılında maaşlar ne kadar arttı?

Temmuz ayında, memur ve emekli memurlar yüzde 10,90 enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammıyla hak ettikleri zam oranı olan yüzde 17,55'i alacaklar.

Hükümetin Meclis'e sunmuş olduğu kanun teklifiyle beraber memurlar için yüzde 17,55'lik zammın yanı sıra 8 bin 77 TL seyyanen artış da yapılacak.

Farklı Memur Gruplarında Zam Oranlarının İncelenmesi

Kamu personellerinin maaşları ve zam oranları, çok merak ediliyor. Acaba farklı memur gruplarında yapılan zamlar eşit mi? Herkese aynı oranda mı zam yapıldı yoksa maaş zam oranları meslekten mesleğe değişiyor mu? 2023 Temmuz zammı memur maaşları yüzde kaç arttı?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE KAÇ ARTTI?

Önceki maaş: 11 bin 848 TL

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 22 bin 17 TL

En düşük memur maaşına ne kadar yüzde kaç zam geldi diye merak ediliyor. Güncel memur zammı sonrasında en düşük memur maaş zammı yüzde 86 olarak karşımıza çıkıyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2023

Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 12 bin 632 TL (Derece 9/1)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 22 bin 938 TL

Acaba Temmuz 2023 memur maaş zam oranı ne kadar diye merak ediliyor. Temmuz 2023 memur zammı sonrasında memurların maaş zammı yüzde 82 olarak karşımıza çıkıyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANDI?

Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 26 bin 654 TL

Temmuz 2023 öğretmen maaşına ne kadar yüzde kaç zam geldi diye merak ediliyor. Güncel memur zammı sonrasında öğretmen maaş zammı yüzde 69 olarak karşımıza çıkıyor.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023

Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 29 bin 538 TL

Peki 2023 Uzman Öğretmen Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Acaba Uzman Öğretmen maaşları yüzde kaç artacak? 2023 Temmuz Uzman Öğretmen zammı yüzde kaç diyenlere belirtelim: Uzman öğretmen maaşları yüzde 62 oranında zamlandı.

POLİS MEMURU MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Polis memuru: Önceki maaş 18 bin 235 (Derece 8/1)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 29 bin 525 TL

Acaba Temmuz 2023 polis maaş zam oranı ne kadar diye merak ediliyor. Temmuz 2023 memur zammı sonrasında polislerin maaş zammı yüzde 62 olarak karşımıza çıkıyor.

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 37 bin 162 TL

Temmuz 2023 DOKTOR maaşına ne kadar yüzde kaç zam geldi diye merak ediliyor. Güncel memur zammı sonrasında doktor maaş zammı yüzde 50 olacak.

2023 TEMMUZ ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR?

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 26 bin 440 TL

Peki 2023 Hemşire Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Acaba Hemşire maaşları yüzde kaç artacak? 2023 Temmuz Hemşire zammı yüzde kaç diyenlere belirtelim: Hemşire maaşları yüzde 69 oranında zamlandı.

AVUKAT MAAŞ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Avukat: Önceki maaş 19 bin 968 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 31 bin 562 TL

Avukat maaş zammı ise %58 civarında.

MÜHENDİS MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ARTTI?

Mühendis: Önceki maaş 21 bin 295 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 33 bin 122 TL

Acaba Temmuz 2023 mühendis maaş zam oranı ne kadar diye merak ediliyor. Temmuz 2023 memur zammı sonrasında mühendislerin maaş zammı yüzde 55 olarak karşımıza çıkıyor.

TEKNİSYEN MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 13 bin 142 TL (Derece 11/1)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 23 bin 538 TL

Temmuz 2023 teknisyen maaşına ne kadar yüzde kaç zam geldi diye merak ediliyor. Güncel memur zammı sonrasında teknisyen maaş zammı yüzde 79 olarak karşımıza çıkıyor.

BAŞKOMİSER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Başkomiser: Önceki maaş 20 bin 873 TL (Derece 3/1)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 32 bin 626 TL

Peki 2023 Başkomiser Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Acaba Başkomiser maaşları yüzde kaç artacak? 2023 Temmuz Başkomiser zammı yüzde kaç diyenlere belirtelim: Başkomiser maaşları yüzde 56 oranında zamlandı.

KAYMAKAM MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023

Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 35 bin 846 TL (Derece1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 50 bin 213 TL

Kaymakam maaş zammı yüzde 40 oldu.

VAİZ MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Vaiz: Önceki maaş 16 bin 615 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 27 bin 620 TL

Acaba Temmuz 2023 vaizlerin maaş zam oranı ne kadar diye merak ediliyor. Temmuz 2023 memur zammı sonrasında vaiz maaş zammı yüzde 66 olarak karşımıza çıkıyor.

PROFESÖR MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Profesör: Önceki maaş 34 bin 57 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 48 bin 124 TL

Peki 2023 Profesör Maaşlarına Yüzde Kaç Zam Geldi? Acaba Profesör maaşları yüzde kaç artacak? 2023 Temmuz Profesör zammı yüzde kaç diyenlere belirtelim: Profesör maaşları yüzde 41 oranında zamlandı.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 20 bin 139 TL (Derece 7/1)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş:: 31 bin 763 TL

Temmuz 2023 araştırma görevlisi maaşına ne kadar yüzde kaç zam geldi diye merak ediliyor. Güncel memur zammı sonrasında araştırma görevlisi maaş zammı yüzde 57 olarak karşımıza çıkıyor.

GENEL MÜDÜR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Genel Müdür: Önceki maaş 38 bin 751 TL (Derece 1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş: 53 bin 628 TL

Acaba Temmuz 2023 genel müdür maaş zam oranı ne kadar diye merak ediliyor. Temmuz 2023 memur zammı sonrasında genel müdürlerin maaş zammı yüzde 38 olarak karşımıza çıkıyor.

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 20 bin 724 TL (Derece1/4)

2023 Temmuz zammı sonrası maaş:: 32 bin 451 TL

Şube müdürü maaş zammı yüzde 56 oldu.