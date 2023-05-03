NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 2.39 artarken yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43.68'e geriledi.
CW Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? CW Enerji halka arz kaç lot verdi, ne zaman listelenecek?
YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
- Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
- Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz. YENİGÜN HABER MERKEZİ