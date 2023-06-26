İstanbul Liseleri 2023 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB Geçtiğimiz yıl 25 TEMMUZ 2022 tarihinde açıklanan merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarına göre tercihine yerleşen son öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmıştır.
Peki LGS yüzdelik dilim hesaplamasına göre 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi liseye gidebilirsiniz? İşte MEB İstanbul'da başarı sıralaması ve yüzdelik dilimine göre hangi liselere gidilir?
|Okul Adı
|Okul Türü
|Yabancı Dili
|Taban Puanı
|
Yüzdelik Dilimi
|İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|494,77
|0,04
|İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Fransızca
|494,77
|0,04
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|493,43
|0,05
|İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|492,73
|0,08
|İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
|İngilizce
|488,20
|0,15
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|484,52
|0,27
|İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|483,55
|0,29
|İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|480,94
|0,41
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|477,08
|0,59
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|475,61
|0,68
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|475,41
|0,68
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|472,05
|0,9
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|471,65
|0,93
|İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|471,18
|0,96
|İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|470,15
|1,03
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|467,85
|1,21
|İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|467,78
|1,21
|İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
|İngilizce
|465,95
|1,34
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|464,89
|1,42
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|464,20
|1,49
|İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|463,92
|1,51
|İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Fransızca
|463,26
|1,56
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|461,23
|1,74
|İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|460,05
|1,83
|İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|459,43
|1,9
|İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|459,25
|1,91
|İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|457,63
|2,06
|İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|456,42
|2,18
|İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|455,41
|2,27
|İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|454,32
|2,38
|İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|451,23
|2,69
|İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|450,48
|2,77
|İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|449,79
|2,84
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|449,39
|2,89
|İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|448,50
|2,98
|İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|446,80
|3,18
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|445,28
|3,34
|İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|444,87
|3,39
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|444,71
|3,42
|İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|444,25
|3,47
|İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi
|İngilizce
|444,21
|3,47
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|443,27
|3,58
|İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|443,18
|3,6
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|442,64
|3,66
|İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|442,34
|3,69
|İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|442,28
|3,7
|İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|441,58
|3,78
|İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|441,16
|3,84
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İspanyolca
|440,78
|3,89
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|440,65
|3,9
|İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|440,60
|3,9
|İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Rusça
|440,35
|3,93
|İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|439,55
|4,03
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|439,25
|4,07
|İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|438,85
|4,12
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|438,38
|4,17
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Japonca
|438,31
|4,18
|İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|437,23
|4,32
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|436,26
|4,44
|İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|435,38
|4,55
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|434,73
|4,63
|İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|434,19
|4,71
|İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|433,36
|4,81
|İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|433,32
|4,82
|İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|432,94
|4,87
|İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|432,93
|4,87
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|432,39
|4,94
|İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|431,44
|5,06
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İspanyolca
|430,26
|5,22
|İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|429,83
|5,28
|İstanbul / Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|428,53
|5,45
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|425,85
|5,82
|İstanbul / Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|425,80
|5,83
|İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|425,37
|5,89
|İstanbul / Küçükçekmece / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|424,50
|6,02
|İstanbul / Bakırköy / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|423,54
|6,16
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|423,37
|6,19
|İstanbul / Zeytinburnu / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|423,21
|6,21
|İstanbul / Tuzla / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|422,96
|6,24
|İstanbul / Üsküdar / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|422,96
|6,24
|İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|422,67
|6,28
|İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|422,43
|6,32
|İstanbul / Pendik / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|421,92
|6,39
|İstanbul / Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|421,22
|6,5
|İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|420,60
|6,59
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|420,42
|6,62
|İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|419,46
|6,77
|İstanbul / Bahçelievler / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|417,93
|7,01
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|417,88
|7,02
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|416,22
|7,27
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|415,17
|7,43
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|414,42
|7,54
|İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|414,17
|7,58
|İstanbul / Avcılar / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|413,55
|7,68
|İstanbul / Şişli / Şişli Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|413,34
|7,71
|İstanbul / Ümraniye / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|413,09
|7,75
|İstanbul / Bakırköy / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|412,91
|7,78
|İstanbul / Küçükçekmece / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|412,82
|7,79
|İstanbul / Şile / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|412,62
|7,82
|İstanbul / Pendik / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|412,62
|7,82
|İstanbul / Ataşehir / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|412,22
|7,88
|İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|410,71
|8,12
|İstanbul / Bahçelievler / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|410,29
|8,19
|İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|409,87
|8,26
|İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|409,07
|8,39
|İstanbul / Pendik / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|409,06
|8,39
|İstanbul / Sarıyer / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|408,59
|8,47
|İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|408,35
|8,51
|İstanbul / Çekmeköy / Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|408,25
|8,53
|İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|407,42
|8,67
|İstanbul / Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|407,27
|8,69
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|407,03
|8,74
|İstanbul / Esenyurt / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|406,41
|8,84
|İstanbul / Zeytinburnu / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|405,80
|8,94
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Almanca
|404,94
|9,09
|İstanbul / Güngören / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|404,88
|9,09
|İstanbul / Pendik / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|404,83
|9,1
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|404,15
|9,22
|İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|403,15
|9,39
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Mevlana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|402,29
|9,54
|İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|401,67
|9,64
|İstanbul / Bayrampaşa / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|401,38
|9,69
|İstanbul / Küçükçekmece / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|400,25
|9,89
|İstanbul / Bağcılar / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|399,04
|10,1
|İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|398,71
|10,15
|İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Almanca
|397,98
|10,28
|İstanbul / Sultanbeyli / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|397,84
|10,3
|İstanbul / Beylikdüzü / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|396,94
|10,47
|İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|396,17
|10,61
|İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|395,14
|10,78
|İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|394,72
|10,86
|İstanbul / Küçükçekmece / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|394,40
|10,92
|İstanbul / Sultanbeyli / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|393,65
|11,05
|İstanbul / Silivri / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|393,48
|11,09
|İstanbul / Üsküdar / Çamlıca Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|393,25
|11,13
|İstanbul / Sultangazi / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|391,85
|11,37
|İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|391,10
|11,5
|İstanbul / Bağcılar / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|391,09
|11,51
|İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|391,00
|11,52
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|390,55
|11,61
|İstanbul / Başakşehir / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|390,44
|11,63
|İstanbul / Sarıyer / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|389,49
|11,82
|İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|388,87
|11,93
|İstanbul / Üsküdar / Kandilli Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|385,72
|12,55
|İstanbul / Arnavutköy / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|385,60
|12,57
|İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|385,23
|12,64
|İstanbul / Üsküdar / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|385,20
|12,65
|İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|382,47
|13,18
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|381,22
|13,43
|İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|380,91
|13,5
|İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|380,74
|13,53
|İstanbul / Esenler / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|380,46
|13,59
|İstanbul / Çatalca / Çatalca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|380,25
|13,63
|İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|379,62
|13,76
|İstanbul / Esenyurt / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|379,02
|13,88
|İstanbul / Pendik / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|378,57
|13,97
|İstanbul / Kadıköy / Erenköy Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|378,28
|14,03
|İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|376,24
|14,45
|İstanbul / Maltepe / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|375,34
|14,64
|İstanbul / Ataşehir / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|375,32
|14,64
|İstanbul / Sarıyer / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|İngilizce
|375,12
|14,69
|İstanbul / Maltepe / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|374,49
|14,82
|İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|374,23
|14,87
|İstanbul / Bahçelievler / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|371,90
|15,36
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|370,64
|15,63
|İstanbul / Esenler / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|369,52
|15,88
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|368,74
|16,05
|İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|368,35
|16,13
|İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|367,67
|16,28
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|367,59
|16,3
|İstanbul / Sancaktepe / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|367,23
|16,38
|İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|366,98
|16,43
|İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|366,47
|16,55
|İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|365,95
|16,67
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|363,71
|17,17
|İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|362,57
|17,43
|İstanbul / Bayrampaşa / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|361,57
|17,67
|İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|361,15
|17,77
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|360,60
|17,9
|İstanbul / Avcılar / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|360,02
|18,04
|İstanbul / Pendik / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|359,12
|18,25
|İstanbul / Kartal / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|358,99
|18,28
|İstanbul / Küçükçekmece / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|358,05
|18,5
|İstanbul / Bakırköy / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Fransızca
|356,91
|18,77
|İstanbul / Bayrampaşa / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|356,88
|18,78
|İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|356,11
|18,97
|İstanbul / Ümraniye / Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|354,70
|19,32
|İstanbul / Şile / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|İngilizce
|354,64
|19,33
|İstanbul / Sarıyer / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|353,98
|19,49
|İstanbul / Avcılar / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|353,31
|19,64
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|352,30
|19,9
|İstanbul / Esenler / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|351,12
|20,19
|İstanbul / Başakşehir / TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|351,11
|20,19
|İstanbul / Avcılar / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|350,77
|20,27
|İstanbul / Sultanbeyli / Nilüfer Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|350,67
|20,29
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|349,27
|20,65
|İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Arapça
|348,86
|20,75
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|348,84
|20,76
|İstanbul / Esenyurt / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|348,15
|20,94
|İstanbul / Ataşehir / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|347,25
|21,18
|İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|346,55
|21,36
|İstanbul / Küçükçekmece / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Çince
|344,90
|21,79
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|342,38
|22,45
|İstanbul / Çekmeköy / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|342,32
|22,47
|İstanbul / Arnavutköy / Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|342,11
|22,52
|İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|341,67
|22,65
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|341,48
|22,69
|İstanbul / Şişli / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|340,47
|22,97
|İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|339,51
|23,24
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|338,25
|23,59
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|336,38
|24,11
|İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|335,57
|24,34
|İstanbul / Kartal / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|335,02
|24,49
|İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|334,36
|24,69
|İstanbul / Sultanbeyli / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|333,97
|24,8
|İstanbul / Maltepe / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|333,44
|24,96
|İstanbul / Maltepe / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|333,13
|25,05
|İstanbul / Arnavutköy / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|332,91
|25,11
|İstanbul / Sancaktepe / Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|332,90
|25,12
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|332,88
|25,12
|İstanbul / Pendik / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|331,53
|25,52
|İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|331,42
|25,55
|İstanbul / Bakırköy / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|331,38
|25,56
|İstanbul / Fatih / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|331,13
|25,64
|İstanbul / Ümraniye / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|329,97
|25,99
|İstanbul / Tuzla / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|329,62
|26,09
|İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|328,40
|26,47
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|327,18
|26,84
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|325,65
|27,33
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|325,12
|27,5
|İstanbul / Bağcılar / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|324,01
|27,85
|İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|323,63
|27,97
|İstanbul / Zeytinburnu / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|323,58
|27,99
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|323,32
|28,07
|İstanbul / Küçükçekmece / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|322,25
|28,41
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|320,12
|29,1
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|319,73
|29,23
|İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|319,23
|29,39
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|319,00
|29,47
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|318,75
|29,55
|İstanbul / Sarıyer / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|318,69
|29,57
|İstanbul / Kağıthane / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|318,38
|29,67
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|317,92
|29,82
|İstanbul / Esenyurt / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|317,47
|29,98
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|316,74
|30,22
|İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|316,30
|30,37
|İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|316,08
|30,44
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|315,73
|30,56
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|314,22
|31,07
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|313,23
|31,42
|İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|312,90
|31,53
|İstanbul / Sarıyer / Sarıyer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|311,94
|31,86
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|311,38
|32,06
|İstanbul / Bağcılar / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|310,94
|32,22
|İstanbul / Sultangazi / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|310,70
|32,3
|İstanbul / Sultanbeyli / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|310,21
|32,47
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|309,12
|32,86
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|308,94
|32,93
|İstanbul / Bahçelievler / Ahmet Şişman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|307,36
|33,49
|İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|306,99
|33,63
|İstanbul / Bayrampaşa / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|303,77
|34,82
|İstanbul / Beylikdüzü / Musa Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|303,65
|34,86
|İstanbul / Kartal / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|300,89
|35,92
|İstanbul / Avcılar / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|300,75
|35,97
|İstanbul / Ataşehir / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|300,15
|36,21
|İstanbul / Pendik / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|298,59
|36,79
|İstanbul / Pendik / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|298,41
|36,86
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|297,80
|37,1
|İstanbul / Bayrampaşa / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|297,47
|37,23
|İstanbul / Avcılar / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|296,36
|37,67
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|296,06
|37,79
|İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|295,88
|37,86
|İstanbul / Maltepe / Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|294,46
|38,42
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|294,02
|38,6
|İstanbul / Tuzla / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|293,83
|38,68
|İstanbul / Çekmeköy / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|293,69
|38,74
|İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|292,90
|39,06
|İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|292,20
|39,35
|İstanbul / Bahçelievler / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|290,79
|39,94
|İstanbul / Ataşehir / Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|290,60
|40,02
|İstanbul / Başakşehir / Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|290,54
|40,04
|İstanbul / Avcılar / Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|290,08
|40,23
|İstanbul / Sancaktepe / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|288,68
|40,83
|İstanbul / Avcılar / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|288,28
|41
|İstanbul / Kartal / Şehit Koray Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|286,72
|41,67
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|286,71
|41,67
|İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|285,89
|42,02
|İstanbul / Güngören / İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|285,21
|42,32
|İstanbul / Eyüpsultan / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|284,78
|42,51
|İstanbul / Pendik / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|284,72
|42,53
|İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|283,27
|43,18
|İstanbul / Zeytinburnu / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|283,07
|43,27
|İstanbul / Küçükçekmece / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|282,46
|43,54
|İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|282,31
|43,61
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|282,03
|43,74
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|280,71
|44,32
|İstanbul / Küçükçekmece / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|280,66
|44,35
|İstanbul / Pendik / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|279,05
|45,09
|İstanbul / Esenyurt / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|278,65
|45,27
|İstanbul / Bayrampaşa / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|278,62
|45,29
|İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|278,48
|45,36
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|278,22
|45,48
|İstanbul / Pendik / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|278,15
|45,51
|İstanbul / Sultangazi / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|277,62
|45,77
|İstanbul / Bayrampaşa / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|276,76
|46,17
|İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|275,66
|46,7
|İstanbul / Sancaktepe / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|275,49
|46,77
|İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|273,88
|47,53
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|273,03
|47,94
|İstanbul / Ataşehir / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|272,17
|48,36
|İstanbul / Fatih / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|270,73
|49,06
|İstanbul / Pendik / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|269,85
|49,5
|İstanbul / Arnavutköy / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|269,32
|49,77
|İstanbul / Kağıthane / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|269,31
|49,77
|İstanbul / Pendik / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|269,15
|49,85
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|269,15
|49,85
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|268,14
|50,36
|İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|267,66
|50,61
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|267,11
|50,89
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|266,63
|51,15
|İstanbul / Üsküdar / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|265,65
|51,64
|İstanbul / Beylikdüzü / Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|265,50
|51,71
|İstanbul / Kartal / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|265,36
|51,78
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|265,22
|51,85
|İstanbul / Bahçelievler / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|265,04
|51,95
|İstanbul / Eyüpsultan / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|264,63
|52,17
|İstanbul / Sarıyer / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|264,57
|52,2
|İstanbul / Bağcılar / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|264,50
|52,23
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|264,23
|52,38
|İstanbul / Pendik / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|263,91
|52,55
|İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|263,75
|52,63
|İstanbul / Şişli / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|263,34
|52,84
|İstanbul / Ataşehir / Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|261,11
|54,01
|İstanbul / Bağcılar / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|260,87
|54,14
|İstanbul / Şişli / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|260,47
|54,35
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|260,00
|54,61
|İstanbul / Beşiktaş / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|257,95
|55,74
|İstanbul / Ümraniye / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|257,70
|55,88
|İstanbul / Sancaktepe / Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|257,37
|56,06
|İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|256,66
|56,46
|İstanbul / Pendik / Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|256,22
|56,7
|İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|256,05
|56,79
|İstanbul / Esenler / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|255,86
|56,89
|İstanbul / Ümraniye / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|255,73
|56,97
|İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|255,59
|57,05
|İstanbul / Bağcılar / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|255,12
|57,31
|İstanbul / Sultangazi / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|254,84
|57,47
|İstanbul / Bahçelievler / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|254,72
|57,53
|İstanbul / Beykoz / Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|254,39
|57,72
|İstanbul / Şişli / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|254,30
|57,76
|İstanbul / Esenyurt / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|253,84
|58,03
|İstanbul / Esenyurt / Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|253,78
|58,06
|İstanbul / Sarıyer / Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|253,16
|58,42
|İstanbul / Pendik / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|253,13
|58,44
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|252,35
|58,88
|İstanbul / Tuzla / Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|252,32
|58,91
|İstanbul / Maltepe / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|251,38
|59,45
|İstanbul / Pendik / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|250,93
|59,71
|İstanbul / Fatih / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|250,92
|59,72
|İstanbul / Küçükçekmece / Zehra Mustafa Dalgıç Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|248,00
|61,45
|İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|247,82
|61,55
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|247,68
|61,63
|İstanbul / Bağcılar / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|247,53
|61,73
|İstanbul / Silivri / Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|247,42
|61,8
|İstanbul / Güngören / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|247,34
|61,85
|İstanbul / Kartal / Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|247,24
|61,91
|İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|247,18
|61,94
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|246,33
|62,46
|İstanbul / Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|246,13
|62,59
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|245,91
|62,74
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|245,36
|63,07
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|244,97
|63,31
|İstanbul / Tuzla / Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|244,57
|63,55
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|244,12
|63,83
|İstanbul / Esenyurt / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|243,75
|64,05
|İstanbul / Beşiktaş / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|242,91
|64,57
|İstanbul / Tuzla / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|242,91
|64,57
|İstanbul / Kağıthane / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|242,83
|64,62
|İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|242,20
|65,02
|İstanbul / Küçükçekmece / Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|241,85
|65,23
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|241,63
|65,37
|İstanbul / Beşiktaş / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|241,58
|65,4
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|241,38
|65,53
|İstanbul / Çatalca / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|241,15
|65,68
|İstanbul / Bahçelievler / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|241,11
|65,7
|İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|240,98
|65,79
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|240,65
|65,99
|İstanbul / Arnavutköy / Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|240,18
|66,3
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|240,05
|66,38
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|239,99
|66,42
|İstanbul / Çekmeköy / Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|239,61
|66,65
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|239,61
|66,66
|İstanbul / Kağıthane / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Fransızca
|238,58
|67,32
|İstanbul / Beşiktaş / Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|238,44
|67,41
|İstanbul / Küçükçekmece / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|238,40
|67,44
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|237,69
|67,89
|İstanbul / Beylikdüzü / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|237,57
|67,98
|İstanbul / Sarıyer / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|237,23
|68,2
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|236,87
|68,44
|İstanbul / Beşiktaş / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|235,69
|69,21
|İstanbul / Sultangazi / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|235,48
|69,34
|İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|235,04
|69,64
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|234,66
|69,9
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|234,53
|69,99
|İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|233,97
|70,36
|İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|233,55
|70,63
|İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|233,48
|70,68
|İstanbul / Beyoğlu / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|233,33
|70,78
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|232,89
|71,08
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|232,43
|71,41
|İstanbul / Küçükçekmece / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|232,38
|71,44
|İstanbul / Kadıköy / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|232,25
|71,53
|İstanbul / Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|232,01
|71,68
|İstanbul / Küçükçekmece / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|231,86
|71,79
|İstanbul / Şile / Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|231,70
|71,9
|İstanbul / Pendik / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|231,32
|72,16
|İstanbul / Esenler / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|230,97
|72,39
|İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|230,90
|72,45
|İstanbul / Esenyurt / Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|230,73
|72,56
|İstanbul / Şile / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|230,68
|72,6
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|230,25
|72,89
|İstanbul / Kağıthane / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|229,20
|73,61
|İstanbul / Tuzla / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|228,36
|74,19
|İstanbul / Esenyurt / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|228,25
|74,26
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|226,34
|75,56
|İstanbul / Küçükçekmece / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|225,20
|76,34
|İstanbul / Ataşehir / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|224,93
|76,52
|İstanbul / Esenyurt / Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|224,90
|76,55
|İstanbul / Kartal / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|224,78
|76,63
|İstanbul / Büyükçekmece / Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|224,77
|76,63
|İstanbul / Kartal / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|224,24
|77,01
|İstanbul / Esenler / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|223,40
|77,58
|İstanbul / Fatih / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|222,90
|77,93
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|222,28
|78,35
|İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|222,16
|78,44
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|221,89
|78,63
|İstanbul / Kağıthane / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|220,51
|79,6
|İstanbul / Beykoz / Boğaziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|219,06
|80,61
|İstanbul / Beykoz / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|219,04
|80,62
|İstanbul / Başakşehir / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|218,43
|81,04
|İstanbul / Silivri / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|217,68
|81,55
|İstanbul / Büyükçekmece / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|217,61
|81,59
|İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|216,78
|82,16
|İstanbul / Beylikdüzü / Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|216,52
|82,34
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|215,56
|82,99
|İstanbul / Beykoz / Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|213,15
|84,61
|İstanbul / Bahçelievler / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|211,70
|85,57
|İstanbul / Eyüpsultan / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|208,37
|87,66
|İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|207,47
|88,2
|İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|205,86
|89,15
|İstanbul / Üsküdar / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|205,27
|89,5
|İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|205,17
|89,56
|İstanbul / Kağıthane / Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|204,60
|89,87
|İstanbul / Ümraniye / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|203,50
|90,49
|İstanbul / Maltepe / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|200,95
|91,83
|İstanbul / Küçükçekmece / Ayhan Arı Borsa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|199,34
|92,63
|İstanbul / Beyoğlu / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|197,16
|93,62
|İstanbul / Eyüpsultan / Göktürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|196,50
|93,9
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|195,17
|94,45
|İstanbul / Üsküdar / Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|193,74
|95,01
|İstanbul / Silivri / Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|193,33
|95,16
|İstanbul / Eyüpsultan / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|193,11
|95,24
|İstanbul / Maltepe / Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|192,30
|95,52
|İstanbul / Çatalca / Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|191,27
|95,87
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|190,17
|96,22
|İstanbul / Ataşehir / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|188,45
|96,72
|İstanbul / Kadıköy / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|188,38
|96,74
|İstanbul / Ümraniye / TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|188,20
|96,79
|İstanbul / Şişli / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|188,13
|96,81
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|187,47
|96,98
|İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|186,85
|97,15
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|185,79
|97,4
|İstanbul / Şişli / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|185,54
|97,46
|İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|184,22
|97,75
|İstanbul / Silivri / Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|184,00
|97,8
|İstanbul / Beykoz / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|183,87
|97,83
|İstanbul / Büyükçekmece / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|183,84
|97,83
|İstanbul / Güngören / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|182,90
|98,01
|İstanbul / Şile / Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|181,92
|98,19
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|181,44
|98,28
|İstanbul / Zeytinburnu / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|181,35
|98,3
|İstanbul / Üsküdar / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|180,29
|98,47
|İstanbul / Kartal / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|179,30
|98,62
|İstanbul / Ataşehir / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|178,41
|98,74
|İstanbul / Silivri / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|178,11
|98,78
|İstanbul / Zeytinburnu / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|177,97
|98,8
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|177,07
|98,91
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|176,55
|98,97
|İstanbul / Kağıthane / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|176,12
|99,02
|İstanbul / Beylikdüzü / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|175,34
|99,1
|İstanbul / Zeytinburnu / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Farsça
|174,37
|99,19
|İstanbul / Silivri / Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|174,02
|99,23
|İstanbul / Şişli / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|173,57
|99,27
|İstanbul / Ümraniye / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|172,37
|99,37
|İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|171,87
|99,4
|İstanbul / Sultangazi / Mehmet Yaşar Kandemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|170,54
|99,49
|İstanbul / Çatalca / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|İngilizce
|169,29
|99,56
|İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|167,80
|99,64
|İstanbul / Zeytinburnu / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|163,50
|99,79
|İstanbul / Küçükçekmece / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|İngilizce
|162,46
|99,82
|İstanbul / Esenyurt / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|İngilizce
|151,39
|99,97