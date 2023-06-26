İstanbul Liseleri 2023 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB Geçtiğimiz yıl 25 TEMMUZ 2022 tarihinde açıklanan merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarına göre tercihine yerleşen son öğrencinin puanıdır. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmıştır.

Peki LGS yüzdelik dilim hesaplamasına göre 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi liseye gidebilirsiniz? İşte MEB İstanbul'da başarı sıralaması ve yüzdelik dilimine göre hangi liselere gidilir?