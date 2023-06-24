Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son verilere göre, 2023 LGS'ye girecek adaylar için Aksaray'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını derledik. Bu bilgiler, öğrenciler ve veliler için tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıda, 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.
Aksaray Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Aksaray / Merkez / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|451,40
|2,68
|2,48
|Aksaray / Merkez / Abdülhamid Han Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|438,78
|4,13
|3,42
|Aksaray / Merkez / Hazım Kulak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|417,69
|7,04
|5,62
|Aksaray / Merkez / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|391,02
|11,52
|8,78
|Aksaray / Merkez / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|374,92
|14,73
|14,5
|Aksaray / Ortaköy / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|371,75
|15,39
|13,56
|Aksaray / Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|367,52
|16,31
|17,47
|Aksaray / Merkez / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|303,29
|35
|42,42
|Aksaray / Merkez / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|293,90
|38,65
|49,83
|Aksaray / Eskil / Eskil Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|263,36
|52,83
|47,14
|Aksaray / Merkez / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|259,74
|54,75
|36,33
|Aksaray / Merkez / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,79
|55,82
|60,2
|Aksaray / Merkez / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|251,21
|59,55
|54,17
|Aksaray / Merkez / Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|186,54
|97,22
|49,43
Aksaray'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler
Aksaray'da sınavla öğrenci alacak ve LGS ile öğrenci alacak liselerin tam listesini öğrenmek için, ilgili okulların resmi web sitelerini veya MEB'in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi okulları seçebileceklerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.
Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Aksaray'da bulunan liselerin 2023 taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgilerim 2021 yılına kadar olduğu için güncel verileri sunamam. Bu tür bilgiler her yıl değişebilir ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanır. Tercih dönemi yaklaştığında MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri veya yerel haber kaynakları da bu bilgilere ulaşmanıza yardımcı olabilirKaynak: HABER MERKEZİ