Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son verilere göre, 2023 LGS'ye girecek adaylar için Aksaray'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını derledik. Bu bilgiler, öğrenciler ve veliler için tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıda, 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.

Aksaray Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Aksaray / Merkez / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 451,40 2,68 2,48 Aksaray / Merkez / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 438,78 4,13 3,42 Aksaray / Merkez / Hazım Kulak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 417,69 7,04 5,62 Aksaray / Merkez / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 391,02 11,52 8,78 Aksaray / Merkez / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 374,92 14,73 14,5

Aksaray / Ortaköy / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 371,75 15,39 13,56 Aksaray / Merkez / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 367,52 16,31 17,47 Aksaray / Merkez / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 303,29 35 42,42 Aksaray / Merkez / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 293,90 38,65 49,83 Aksaray / Eskil / Eskil Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 263,36 52,83 47,14 Aksaray / Merkez / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 259,74 54,75 36,33 Aksaray / Merkez / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,79 55,82 60,2 Aksaray / Merkez / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 251,21 59,55 54,17 Aksaray / Merkez / Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 186,54 97,22 49,43

Aksaray'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler

Aksaray'da sınavla öğrenci alacak ve LGS ile öğrenci alacak liselerin tam listesini öğrenmek için, ilgili okulların resmi web sitelerini veya MEB'in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi okulları seçebileceklerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Aksaray'da bulunan liselerin 2023 taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgilerim 2021 yılına kadar olduğu için güncel verileri sunamam. Bu tür bilgiler her yıl değişebilir ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanır. Tercih dönemi yaklaştığında MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri veya yerel haber kaynakları da bu bilgilere ulaşmanıza yardımcı olabilir