Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son verilere göre, 2023 LGS'ye girecek adaylar için Ağrı'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını derledik. Bu bilgiler, öğrenciler ve veliler için tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıda, 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.
Ağrı Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Ağrı / Merkez / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|408,25
|8,53
|9,39
|Ağrı / Patnos / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|360,14
|18
|19,19
|Ağrı / Doğubayazıt / Ömer Çoktin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|356,45
|18,89
|–
|Ağrı / Merkez / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|355,41
|19,14
|21,9
|Ağrı / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|348,55
|20,84
|24,46
|Ağrı / Merkez / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|330,40
|25,86
|28,02
|Ağrı / Doğubayazıt / Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|315,94
|30,49
|33,78
|Ağrı / Merkez / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|309,32
|32,79
|36,06
|Ağrı / Eleşkirt / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|286,68
|41,68
|47,37
|Ağrı / Merkez / Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|271,32
|48,77
|46,62
|Ağrı / Merkez / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|258,79
|55,27
|52,02
|Ağrı / Patnos / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|248,88
|60,91
|52,44
|Ağrı / Merkez / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,91
|62,11
|60,32
|Ağrı / Doğubayazıt / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|243,16
|64,42
|66,49
|Ağrı / Doğubayazıt / Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|228,37
|74,17
|–
|Ağrı / Diyadin / Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|191,51
|95,79
|–
Ağrı'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler
Ağrı'da sınavla öğrenci alacak ve LGS ile öğrenci alacak liselerin tam listesini öğrenmek için, ilgili okulların resmi web sitelerini veya MEB'in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi okulları seçebileceklerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.
Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dilerizKaynak: HABER MERKEZİ