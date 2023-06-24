Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son verilere göre, 2023 LGS'ye girecek adaylar için Ağrı'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını derledik. Bu bilgiler, öğrenciler ve veliler için tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıda, 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.

Ağrı Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Ağrı / Merkez / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 408,25 8,53 9,39 Ağrı / Patnos / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 360,14 18 19,19 Ağrı / Doğubayazıt / Ömer Çoktin Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 356,45 18,89 – Ağrı / Merkez / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 355,41 19,14 21,9 Ağrı / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 348,55 20,84 24,46

Ağrı / Merkez / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 330,40 25,86 28,02 Ağrı / Doğubayazıt / Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 315,94 30,49 33,78 Ağrı / Merkez / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 309,32 32,79 36,06 Ağrı / Eleşkirt / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 286,68 41,68 47,37 Ağrı / Merkez / Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 271,32 48,77 46,62 Ağrı / Merkez / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 258,79 55,27 52,02 Ağrı / Patnos / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 248,88 60,91 52,44 Ağrı / Merkez / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,91 62,11 60,32 Ağrı / Doğubayazıt / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 243,16 64,42 66,49 Ağrı / Doğubayazıt / Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 228,37 74,17 – Ağrı / Diyadin / Diyadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 191,51 95,79 –

Ağrı'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler

Ağrı'da sınavla öğrenci alacak ve LGS ile öğrenci alacak liselerin tam listesini öğrenmek için, ilgili okulların resmi web sitelerini veya MEB'in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi okulları seçebileceklerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz