Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son verilere göre, 2023 LGS'ye girecek adaylar için Afyonkarahisar'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını derledik. Bu bilgiler, öğrenciler ve veliler için tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıda, 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.

Afyonkarahisar Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 456,11 2,21 2,53 Afyonkarahisar / Merkez / Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,00 4,73 4,93 Afyonkarahisar / Merkez / Afyon Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 414,06 7,6 8,03 Afyonkarahisar / Bolvadin / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 402,33 9,53 9,83 Afyonkarahisar / Sandıklı / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 394,83 10,84 10,96

Afyonkarahisar / Dinar / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 389,31 11,85 13,03 Afyonkarahisar / Merkez / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 370,22 15,72 16,94 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 351,12 20,19 21,8 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 346,09 21,48 23,41 Afyonkarahisar / Bolvadin / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 329,97 25,99 24,53 Afyonkarahisar / Dinar / Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 315,83 30,52 28,98 Afyonkarahisar / Sandıklı / Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 309,07 32,88 – Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 309,00 32,9 33,63 Afyonkarahisar / Şuhut / Şuhut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 303,27 35,01 – Afyonkarahisar / Çay / Çay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 299,05 36,61 33,75 Afyonkarahisar / Bolvadin / Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 287,44 41,36 38,09 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 286,06 41,95 47,84 Afyonkarahisar / Emirdağ / Emirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 280,74 44,31 37,6 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 276,46 46,32 56,19 Afyonkarahisar / Şuhut / Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 275,76 46,65 – Afyonkarahisar / İscehisar / İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 273,87 47,54 – Afyonkarahisar / Sandıklı / Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 271,45 48,7 87,08 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 253,88 58 65,8 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 251,55 59,35 54,67 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 251,39 59,44 61,28 Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 246,86 62,14 62,89 Afyonkarahisar / Emirdağ / Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 246,44 62,39 93,35 Afyonkarahisar / Dinar / Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 189,58 96,4 –

Afyonkarahisar'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler

Afyonkarahisar'da sınavla öğrenci alacak ve LGS ile öğrenci alacak liselerin tam listesini öğrenmek için, ilgili okulların resmi web sitelerini veya MEB'in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi okulları seçebileceklerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz