Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son verilere göre, 2023 LGS'ye girecek adaylar için Afyonkarahisar'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını derledik. Bu bilgiler, öğrenciler ve veliler için tercih sürecinde önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Aşağıda, 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri verilmiştir.
Afyonkarahisar Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|456,11
|2,21
|2,53
|Afyonkarahisar / Merkez / Kamil Miras Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|434,00
|4,73
|4,93
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyon Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|414,06
|7,6
|8,03
|Afyonkarahisar / Bolvadin / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|402,33
|9,53
|9,83
|Afyonkarahisar / Sandıklı / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|394,83
|10,84
|10,96
|Afyonkarahisar / Dinar / Dinar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|389,31
|11,85
|13,03
|Afyonkarahisar / Merkez / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|370,22
|15,72
|16,94
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|351,12
|20,19
|21,8
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|346,09
|21,48
|23,41
|Afyonkarahisar / Bolvadin / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|329,97
|25,99
|24,53
|Afyonkarahisar / Dinar / Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|315,83
|30,52
|28,98
|Afyonkarahisar / Sandıklı / Sandıklı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|309,07
|32,88
|–
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|309,00
|32,9
|33,63
|Afyonkarahisar / Şuhut / Şuhut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|303,27
|35,01
|–
|Afyonkarahisar / Çay / Çay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|299,05
|36,61
|33,75
|Afyonkarahisar / Bolvadin / Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|287,44
|41,36
|38,09
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|286,06
|41,95
|47,84
|Afyonkarahisar / Emirdağ / Emirdağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|280,74
|44,31
|37,6
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|276,46
|46,32
|56,19
|Afyonkarahisar / Şuhut / Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|275,76
|46,65
|–
|Afyonkarahisar / İscehisar / İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|273,87
|47,54
|–
|Afyonkarahisar / Sandıklı / Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|271,45
|48,7
|87,08
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|253,88
|58
|65,8
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|251,55
|59,35
|54,67
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|251,39
|59,44
|61,28
|Afyonkarahisar / Merkez / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|246,86
|62,14
|62,89
|Afyonkarahisar / Emirdağ / Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|246,44
|62,39
|93,35
|Afyonkarahisar / Dinar / Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|189,58
|96,4
|–
Afyonkarahisar'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler
Afyonkarahisar'da sınavla öğrenci alacak ve LGS ile öğrenci alacak liselerin tam listesini öğrenmek için, ilgili okulların resmi web sitelerini veya MEB'in resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi okulları seçebileceklerini belirlemelerine yardımcı olacaktır.
Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dilerizKaynak: HABER MERKEZİ