Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre 2023 LGS'ye girecek adaylar için Adıyaman'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını sizin için derledik. Bu bilgiler öğrencilerin ve ailelerin tercih sürecinde önemli bir rehber olacaktır.

Adıyaman'da Sınavla Öğrenci Alacak Liseler

Öncelikle belirtelim ki, bu listeyi oluştururken dikkate alınan veriler 2022 Lise 1. yerleştirme sonucuna göre elde edilmiştir. 2023 LGS'ye girip tercih yapacak olan lise adayları, Adıyaman'ın nitelikli okullarının taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalılar.

İşte Adıyaman Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Adıyaman / Merkez / Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 455,69 2,25 1,84 Adıyaman / Merkez / Esentepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 427,56 5,58 7,57 Adıyaman / Merkez / Altınşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 420,83 6,56 7,61 Adıyaman / Merkez / Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 401,58 9,66 15,86 Adıyaman / Gölbaşı / Gölbaşı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 401,50 9,67 9,52

Adıyaman / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 391,85 11,37 13,17 Adıyaman / Besni / Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 391,82 11,37 – Adıyaman / Kahta / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 388,48 12,01 12,25 Adıyaman / Kahta / Kahta Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 345,73 21,58 24,71 Adıyaman / Kahta / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 334,24 24,72 28,92 Adıyaman / Gölbaşı / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 303,93 34,76 40,13 Adıyaman / Merkez / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 227,35 74,87 86,28 Adıyaman / Besni / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 214,27 83,87 93,51 Adıyaman / Merkez / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 210,10 86,59 97,45 Adıyaman / Merkez / Adıyaman Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 205,65 89,28 – Adıyaman / Merkez / Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 196,70 93,82 – Adıyaman / Merkez / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 184,51 97,69 94,38 Adıyaman / Merkez / Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 179,87 98,54 – Adıyaman / Merkez / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 161,96 99,84 98,89

Adıyaman Fen Lisesi: Puan: 455,69, Yüzdelik Dilim: 2,25 (2021: 1,84)

Esentepe Anadolu Lisesi: Puan: 427,56, Yüzdelik Dilim: 5,58 (2021: 7,57)

Altınşehir Anadolu Lisesi: Puan: 420,83, Yüzdelik Dilim: 6,56 (2021: 7,61)

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi: Puan: 401,58, Yüzdelik Dilim: 9,66 (2021: 15,86)

Gölbaşı Fen Lisesi: Puan: 401,50, Yüzdelik Dilim: 9,67 (2021: 9,52)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: Puan: 391,85, Yüzdelik Dilim: 11,37 (2021: 13,17)

Bunlar gibi Adıyaman'ın birçok lisesinin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

Adıyaman'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler

Adıyaman'da hangi liselerin sınavla öğrenci alacağı ve hangi liselerin LGS ile öğrenci alacağı konusunda detaylı bilgiyi ilgili okulların resmi web sitelerinden veya MEB'in resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.

Bu bilgiler, öğrencilerin hangi liseye gitmeyi tercih edeceklerini belirlemelerine yardımcı olurken, aynı zamanda hangi liselere başvuru yapabilecekleri konusunda da önemli bir rehber olacaktır