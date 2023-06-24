Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre 2023 LGS'ye girecek adaylar için Adıyaman'daki liselerin 2022 taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanlarını sizin için derledik. Bu bilgiler öğrencilerin ve ailelerin tercih sürecinde önemli bir rehber olacaktır.
Adıyaman'da Sınavla Öğrenci Alacak Liseler
Öncelikle belirtelim ki, bu listeyi oluştururken dikkate alınan veriler 2022 Lise 1. yerleştirme sonucuna göre elde edilmiştir. 2023 LGS'ye girip tercih yapacak olan lise adayları, Adıyaman'ın nitelikli okullarının taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalılar.
İşte Adıyaman Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|455,69
|2,25
|1,84
|Adıyaman / Merkez / Esentepe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|427,56
|5,58
|7,57
|Adıyaman / Merkez / Altınşehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|420,83
|6,56
|7,61
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|401,58
|9,66
|15,86
|Adıyaman / Gölbaşı / Gölbaşı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|401,50
|9,67
|9,52
|Adıyaman / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|391,85
|11,37
|13,17
|Adıyaman / Besni / Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|391,82
|11,37
|–
|Adıyaman / Kahta / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|388,48
|12,01
|12,25
|Adıyaman / Kahta / Kahta Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|345,73
|21,58
|24,71
|Adıyaman / Kahta / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|334,24
|24,72
|28,92
|Adıyaman / Gölbaşı / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|303,93
|34,76
|40,13
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,35
|74,87
|86,28
|Adıyaman / Besni / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|214,27
|83,87
|93,51
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|210,10
|86,59
|97,45
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|205,65
|89,28
|–
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|196,70
|93,82
|–
|Adıyaman / Merkez / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|184,51
|97,69
|94,38
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|179,87
|98,54
|–
|Adıyaman / Merkez / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|161,96
|99,84
|98,89
Adıyaman Fen Lisesi: Puan: 455,69, Yüzdelik Dilim: 2,25 (2021: 1,84)
Esentepe Anadolu Lisesi: Puan: 427,56, Yüzdelik Dilim: 5,58 (2021: 7,57)
Altınşehir Anadolu Lisesi: Puan: 420,83, Yüzdelik Dilim: 6,56 (2021: 7,61)
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi: Puan: 401,58, Yüzdelik Dilim: 9,66 (2021: 15,86)
Gölbaşı Fen Lisesi: Puan: 401,50, Yüzdelik Dilim: 9,67 (2021: 9,52)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi: Puan: 391,85, Yüzdelik Dilim: 11,37 (2021: 13,17)
Bunlar gibi Adıyaman'ın birçok lisesinin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Adıyaman'da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler
Adıyaman'da hangi liselerin sınavla öğrenci alacağı ve hangi liselerin LGS ile öğrenci alacağı konusunda detaylı bilgiyi ilgili okulların resmi web sitelerinden veya MEB'in resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.
Bu bilgiler, öğrencilerin hangi liseye gitmeyi tercih edeceklerini belirlemelerine yardımcı olurken, aynı zamanda hangi liselere başvuru yapabilecekleri konusunda da önemli bir rehber olacaktırKaynak: HABER MERKEZİ