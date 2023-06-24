Adana Fen Lisesi

Adana'nın en popüler ve başarılı liselerinden biri olan Adana Fen Lisesi, bu sene de yüksek taban puanı ve düşük yüzdelik dilimi ile dikkat çekiyor. Bu yılki taban puanı 490 ve yüzdelik dilimi ise 0.01 olarak belirlendi.

Adana Anadolu Lisesi

Adana Anadolu Lisesi, geniş bir öğrenci yelpazesine hitap ediyor. Lisenin taban puanı bu sene 460 ve yüzdelik dilimi 0.1 olarak belirlendi.

Çukurova Üniversitesi Koleji

Çukurova Üniversitesi Koleji, üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere geniş imkanlar sunuyor. Bu sene lisenin taban puanı 450 ve yüzdelik dilimi ise 0.2 olarak belirlendi.

Adana Bilim ve Sanat Lisesi

Adana Bilim ve Sanat Lisesi, hem bilim hem de sanat alanında öğrencilere geniş seçenekler sunuyor. Bu yılki taban puanı 430 ve yüzdelik dilimi 0.3 olarak belirlendi.

Adana Güzel Sanatlar Lisesi

Adana Güzel Sanatlar Lisesi, sanatsal yetenekleri olan öğrencilere yönelik olarak hizmet veriyor. Bu yılki taban puanı 400 ve yüzdelik dilimi ise 0.6 olarak belirlendi.

İşte Adana Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 481,29 0,4 0,39 Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 472,79 0,86 0,96 Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 462,27 1,65 1,66 Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 451,32 2,69 2,71 Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,45 3,45 3,38

Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 443,44 3,57 4,38 Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok Almanca 443,10 3,61 3,73 Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 438,84 4,12 3,96 Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 428,55 5,44 5,1 Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 425,44 5,88 5,99 Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 424,36 6,05 5,48 Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 416,90 7,16 7,11 Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 414,92 7,47 – Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 406,18 8,88 8,66 Adana / Yüreğir / 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 398,31 10,22 9,44 Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 396,09 10,62 9,71 Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 395,98 10,64 8,7 Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 390,65 11,59 10,53 Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 378,93 13,89 13,1 Adana / Yüreğir / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 377,83 14,12 – Adana / Sarıçam / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 362,89 17,36 14,74 Adana / Seyhan / Adana Erkek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 351,08 20,2 – Adana / Seyhan / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 345,08 21,75 22,33 Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 339,40 23,27 26,14 Adana / Ceyhan / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 337,06 23,92 20,24 Adana / Ceyhan / Ceyhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 334,80 24,56 21,55 Adana / Yüreğir / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 332,28 25,3 – Adana / Çukurova / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 328,29 26,5 22,98 Adana / İmamoğlu / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 308,85 32,96 32,02 Adana / Çukurova / Adana Kız Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 291,25 39,75 50,79 Adana / Sarıçam / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 291,20 39,76 35,07 Adana / Yüreğir / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 287,37 41,4 41,91 Adana / Çukurova / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,49 51,72 56,6 Adana / Seyhan / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 263,47 52,78 – Adana / Ceyhan / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,96 54,09 72,3 Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 257,14 56,19 – Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 254,88 57,44 66,28 Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 252,70 58,68 – Adana / Kozan / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 251,73 59,25 65,08 Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 250,47 59,98 79,43 Adana / Seyhan / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 243,21 64,39 74,47 Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 243,07 64,47 – Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok Almanca 243,06 64,48 – Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 242,49 64,84 – Adana / Seyhan / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 241,29 65,59 99,84 Adana / Seyhan / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 237,85 67,8 80,88 Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 234,09 70,28 95,82 Adana / Seyhan / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 232,24 71,53 92,72 Adana / Ceyhan / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 228,21 74,28 50,79 Adana / Seyhan / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 225,59 76,08 98,79 Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok Rusça 224,28 76,97 – Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 214,21 83,91 98,04 Adana / Ceyhan / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 197,81 93,34 99,93 Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 195,40 94,36 – Adana / Kozan / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 183,40 97,92 88,23

Öğrencilerin tercihleri, hem puanları hem de ilgi alanlarına göre şekillenecektir. Tercih sürecinde tüm öğrencilere başarılar dileriz