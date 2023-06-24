Adana Fen Lisesi
Adana'nın en popüler ve başarılı liselerinden biri olan Adana Fen Lisesi, bu sene de yüksek taban puanı ve düşük yüzdelik dilimi ile dikkat çekiyor. Bu yılki taban puanı 490 ve yüzdelik dilimi ise 0.01 olarak belirlendi.
Adana Anadolu Lisesi
Adana Anadolu Lisesi, geniş bir öğrenci yelpazesine hitap ediyor. Lisenin taban puanı bu sene 460 ve yüzdelik dilimi 0.1 olarak belirlendi.
Çukurova Üniversitesi Koleji
Çukurova Üniversitesi Koleji, üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilere geniş imkanlar sunuyor. Bu sene lisenin taban puanı 450 ve yüzdelik dilimi ise 0.2 olarak belirlendi.
Adana Bilim ve Sanat Lisesi
Adana Bilim ve Sanat Lisesi, hem bilim hem de sanat alanında öğrencilere geniş seçenekler sunuyor. Bu yılki taban puanı 430 ve yüzdelik dilimi 0.3 olarak belirlendi.
Adana Güzel Sanatlar Lisesi
Adana Güzel Sanatlar Lisesi, sanatsal yetenekleri olan öğrencilere yönelik olarak hizmet veriyor. Bu yılki taban puanı 400 ve yüzdelik dilimi ise 0.6 olarak belirlendi.
İşte Adana Liseleri 2022 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|481,29
|0,4
|0,39
|Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|472,79
|0,86
|0,96
|Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|462,27
|1,65
|1,66
|Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|451,32
|2,69
|2,71
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,45
|3,45
|3,38
|Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|443,44
|3,57
|4,38
|Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|Almanca
|443,10
|3,61
|3,73
|Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|438,84
|4,12
|3,96
|Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|428,55
|5,44
|5,1
|Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|425,44
|5,88
|5,99
|Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|424,36
|6,05
|5,48
|Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|416,90
|7,16
|7,11
|Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|414,92
|7,47
|–
|Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|406,18
|8,88
|8,66
|Adana / Yüreğir / 75.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|398,31
|10,22
|9,44
|Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|396,09
|10,62
|9,71
|Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|395,98
|10,64
|8,7
|Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|390,65
|11,59
|10,53
|Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|378,93
|13,89
|13,1
|Adana / Yüreğir / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|377,83
|14,12
|–
|Adana / Sarıçam / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|362,89
|17,36
|14,74
|Adana / Seyhan / Adana Erkek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|351,08
|20,2
|–
|Adana / Seyhan / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|345,08
|21,75
|22,33
|Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|339,40
|23,27
|26,14
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|337,06
|23,92
|20,24
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|334,80
|24,56
|21,55
|Adana / Yüreğir / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|332,28
|25,3
|–
|Adana / Çukurova / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|328,29
|26,5
|22,98
|Adana / İmamoğlu / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|308,85
|32,96
|32,02
|Adana / Çukurova / Adana Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|291,25
|39,75
|50,79
|Adana / Sarıçam / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|291,20
|39,76
|35,07
|Adana / Yüreğir / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|287,37
|41,4
|41,91
|Adana / Çukurova / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,49
|51,72
|56,6
|Adana / Seyhan / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|263,47
|52,78
|–
|Adana / Ceyhan / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,96
|54,09
|72,3
|Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|257,14
|56,19
|–
|Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|254,88
|57,44
|66,28
|Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|252,70
|58,68
|–
|Adana / Kozan / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|251,73
|59,25
|65,08
|Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|250,47
|59,98
|79,43
|Adana / Seyhan / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|243,21
|64,39
|74,47
|Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|243,07
|64,47
|–
|Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|Almanca
|243,06
|64,48
|–
|Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,49
|64,84
|–
|Adana / Seyhan / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|241,29
|65,59
|99,84
|Adana / Seyhan / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|237,85
|67,8
|80,88
|Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|234,09
|70,28
|95,82
|Adana / Seyhan / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|232,24
|71,53
|92,72
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|228,21
|74,28
|50,79
|Adana / Seyhan / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|225,59
|76,08
|98,79
|Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|Rusça
|224,28
|76,97
|–
|Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|214,21
|83,91
|98,04
|Adana / Ceyhan / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|197,81
|93,34
|99,93
|Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|195,40
|94,36
|–
|Adana / Kozan / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|183,40
|97,92
|88,23
Öğrencilerin tercihleri, hem puanları hem de ilgi alanlarına göre şekillenecektir. Tercih sürecinde tüm öğrencilere başarılar dilerizKaynak: HABER MERKEZİ