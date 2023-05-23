2023 Kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatı kaç TL? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları en çok aratılan konuların başında geliyor. Diyanet tarafından her yıl yayınlanan fiyat listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Diyanet tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 kurban kesim bedelinin yurt içi ve yurt dışı fiyatları belli oldu. İşte tüm detaylar...

2023 VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Türkiye Diyanet Vakfı, 2023 yılında vekaletle kurban kesim bedellerini belirlediğini duyuran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, açıklamalarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Başkan Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

KIZILAY 2023 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?



Vekaleten kurban bağışı alan Kızılay 2023 kurban kesim bedelini geçtiğmiiz yıl yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlemişti. Şuana kadar herhangi bir açıklama gelmezken, detaylar açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz...

2023 TOSUN FİYATLARI

Kurbanlık tosun fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında hayvanın özellikleri, sağlık durumu, ırkı, kilosu, satıldığı bölge gibi etkenler yer almaktadır. Dolayısıyla, 2023 yılında kurbanlık tosun fiyatlarının 40.000 TL ile 100.000 TL arasında olması öngörülmesi doğru bir tahmin olabilir, ancak gerçek fiyatlar bölgeye ve hayvanın özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

27 Haziran 2023 Salı - Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba - Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe - Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma - Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi - Kurban Bayramı (4. Gün)

GEÇEN SENENİN İKİ KATI

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ise yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 liraydı.