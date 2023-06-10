28 Haziran'da kutlayacağımız Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası "Güzel haberimiz emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." açıklamasını yapmıştı. Peki, 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli ikramiyelerinin, 19 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.

SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi; 19-21 Haziran arası, Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi; 22 Haziran, Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesinin ise 23 Haziran'da ödenmesi planlanıyor. Ancak detayların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklaması bekleniyor.

Normalde SSK Emeklileri Ne Zaman Maaşlarını Alıyor?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında emekli maaşlarını alıyor.

-Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

-Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

-Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

-Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

-Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

-Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

-Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

-Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

-Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

-Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını almaktadırlar.

Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan SSK'lı emeklilerin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan emeklilerin ödemesi ise pazartesi günü yapılıyor.

Normalde Bağ-Kur Emeklileri Ne Zaman Maaşlarını Alıyor?

Bağ-Kur'lu emekliler her ayın 25-28 arasında emekli maaşlarını alıyor.

-Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

-Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

-Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

-Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde emekli maaşlarını almaktadırlar.

Emekli maaşı ödemesi tarihi cumartesi gününe rastlayan Bağ-Kur'lu emeklilerin ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan emeklilerin ödemesi ise pazartesi günü yapılıyor.