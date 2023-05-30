2023 KGM kura sonuçları sorgulama! KGM kura sonuçları asil ve yedek isim listesi... günün en çok aratılan haberi olarak göze çarpıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı yaklaşık 3 bin personel alımı sonrası milyonlarca vatandaş kura sonucunun nereden, nasıl yayınlanacağı araştırmaya başladı. lgili kurum KGM kura çekilişinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki KGM kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023? KGM kura sonuçları ne zaman belli olur? İşte tüm detaylar...
KGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından düzenlenen 3 bin işçi alımı noter kurası için tarihler belirlendi. KGM'nin yapacağı kura çekimi, 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ve illerin trafik kodlarına göre sıralı bir şekilde yapılacak.
Kura çekimi, 30 Mayıs Salı günü saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak Adana iliyle başlayacak olan çekilişler, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya ve Ankara illerinden devam edecek. Kura çekimi süreci, 31 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek.
KGM, 3 bin işçi alımı için noter kurası düzenlemektedir ve çekilişler her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, başvuruda bulunan adaylar, ilgili ilin trafik koduna göre sıralanacak ve kura çekimiyle belirlenecek olan adaylar işe alınacaktır.
İş arayanlar ve başvuru yapan adaylar için kura çekimi sonuçları oldukça önemlidir. İlgili adaylar, KGM'nin resmi kaynaklarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir ve kura sonuçlarını öğrenebilirler.
KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecek.
Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.
KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ASİL VE YEDEK KADRO SORGULAMA
asil ve yedek isimler https://www.kgm.gov.tr internet adresi adresinden sorgulayabilirsiniz...
KURA ÇEKİMİ BUGÜN BAŞLADI!
Bugün kura çekilişi yapılacak iller şu şekilde;
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
Yarın kura çekilişi yapılacak iller şu şekilde;
Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
KGM İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE!
80 Ağır Makine Yağcısı
37 Asfalt Usta Yardımcısı
20 Aşçı Yardımcısı
75 Aşçı
288 Atölye Usta Yardımcısı
144 Bakım İşçisi
7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı
249 Bina ve Mal Bakıcısı
631 Düz İşçi
25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası
17 Elektrik Tesisatçısı
42 Elektronik Ustası
59 Greyder Operatörü
168 İş Makinası Operatörü
374 Kalifiye İşçi
51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)
83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası
12 Makine Operatörü
7 Marangoz
15 Sıhhi Tesisatçı
591 Sürücü Operatörü
9 Traktör Operatörü
15 Vinç Operatörü