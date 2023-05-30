2023 KGM kura sonuçları sorgulama! KGM kura sonuçları asil ve yedek isim listesi... günün en çok aratılan haberi olarak göze çarpıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı yaklaşık 3 bin personel alımı sonrası milyonlarca vatandaş kura sonucunun nereden, nasıl yayınlanacağı araştırmaya başladı. lgili kurum KGM kura çekilişinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Peki KGM kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023? KGM kura sonuçları ne zaman belli olur? İşte tüm detaylar...

KGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından düzenlenen 3 bin işçi alımı noter kurası için tarihler belirlendi. KGM'nin yapacağı kura çekimi, 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ve illerin trafik kodlarına göre sıralı bir şekilde yapılacak.

Kura çekimi, 30 Mayıs Salı günü saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak Adana iliyle başlayacak olan çekilişler, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya ve Ankara illerinden devam edecek. Kura çekimi süreci, 31 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek.

KGM, 3 bin işçi alımı için noter kurası düzenlemektedir ve çekilişler her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, başvuruda bulunan adaylar, ilgili ilin trafik koduna göre sıralanacak ve kura çekimiyle belirlenecek olan adaylar işe alınacaktır.

İş arayanlar ve başvuru yapan adaylar için kura çekimi sonuçları oldukça önemlidir. İlgili adaylar, KGM'nin resmi kaynaklarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir ve kura sonuçlarını öğrenebilirler.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecek.

Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ASİL VE YEDEK KADRO SORGULAMA

asil ve yedek isimler https://www.kgm.gov.tr internet adresi adresinden sorgulayabilirsiniz...

KURA ÇEKİMİ BUGÜN BAŞLADI!

Bugün kura çekilişi yapılacak iller şu şekilde;

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Yarın kura çekilişi yapılacak iller şu şekilde;

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE!

80 Ağır Makine Yağcısı

37 Asfalt Usta Yardımcısı

20 Aşçı Yardımcısı

75 Aşçı

288 Atölye Usta Yardımcısı

144 Bakım İşçisi

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı

249 Bina ve Mal Bakıcısı

631 Düz İşçi

25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası

17 Elektrik Tesisatçısı

42 Elektronik Ustası

59 Greyder Operatörü

168 İş Makinası Operatörü

374 Kalifiye İşçi

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası

12 Makine Operatörü

7 Marangoz

15 Sıhhi Tesisatçı

591 Sürücü Operatörü

9 Traktör Operatörü

15 Vinç Operatörü