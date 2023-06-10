Ülkemizde iPhone fiyatlarının oldukça yüksek olması nedeniyle vatandaşlar pasaportsuz da gidilebilen Gürcistan'daki iPhone'nin fiyatlarını merak ediyor. Peki, 2023 iPhone Gürcistan fiyatları ne kadar? iPhone Gürcistan'da ne kadara satılıyor? Tüm bilgiler haberimizde. İşte ayrıntılar...

2023 iPhone Gürcistan Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 11 64GB: 1.599 Lari (11.672 TL) 

Türkiye Fiyatı: 15.500 TL

iPhone 12 128GB: 2.299 Lari (16.782 TL)

Türkiye Fiyatı: 26.299 TL

iPhone 13 128GB: 2.699 Lari (19.702 TL)

Türkiye Fiyatı: 27.999 TL

iPhone 14 128GB: 3.199 Lari (23.352 TL)

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Türkiye Fiyatı: 32.999 TL

iPhone 14 256GB: 3.599 Lari (26.272 TL)

Türkiye Fiyatı:35.999 TL

iPhone 14 Pro Max 256GB: 5.399 Lari (39.412 TL)

Türkiye Fiyatı: 45.999 TL

iPhone 14 Pro Max 512GB: 5.799 Lari (41.752 TL)

Türkiye Fiyatı: 53.899 TL

iPhone 14 Pro Max 1TB: 6.899 Lari (50.362 TL) 

Türkiye Fiyatı: 59.199 TL

Kaynak: MEHMET AYCAN