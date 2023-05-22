Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2023 yılında düzenlenecek olan 28’nci Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na (COP28) ev sahipliği yapacağını açıkladı. Konferans, dünya liderlerinin katıldığı iklim konulu en önemli uluslararası konferans olarak kabul ediliyor.

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Ülkemizin hak ettiği bir karar oldu. Konferansın başarılı geçmesi için tüm yeteneklerimizi ortaya koyacağız. BAE, gezegenimizi korumak için küresel iklim hareketlerine bağlı kalacaktır” dedi.

COP28 nedir ?

COP28, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında düzenlenen 28. Taraflar Konferansı'nı ifade eder. UNFCCC, iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla 1992 yılında imzaya açılan ve uluslararası bir çerçeve oluşturan bir anlaşmadır. COP (Conference of the Parties - Taraflar Konferansı), UNFCCC'ye taraf ülkelerin yıllık toplantılarıdır.

COP toplantıları, üye ülkelerin iklim değişikliği politikalarını değerlendirmek, ilerleme kaydetmek ve yeni anlaşmaları müzakere etmek için bir araya geldikleri önemli platformlardır. COP28 ise, 2023 yılında düzenlenecek olan ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel politika ve eylemlerin ele alınacağı bir toplantıdır.

COP toplantılarında, ülkeler sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı, teknoloji transferi, adapte olma önlemleri gibi konularda müzakereler yaparlar. Bu toplantılar, küresel iklim politikalarının şekillenmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir rol oynar.

YENİGÜN HABER MERKEZİ