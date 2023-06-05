İşsizlik Maaşı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK ?

Haziran ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz 2021 tarihinde vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır.

İşsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır ?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı kaç ay verilir ?



hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;