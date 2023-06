2023 Gazi Koşusu ne zaman? 2023 Gazi Koşusu adayları kimler? 97. Gazi Koşusu Atları listesi. 2023 Gazi Koşusu programı. Gazi Koşusu 2023 nerede? Gazi koşusu ne zaman 2023? Merakla beklenilen 2023 Gazi Koşusu ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

2023 Gazi Koşusu ne zaman?

97. Gazi Koşusu heyecanı yarış severleri sarmış durumda. Bold Pilot kırılamayan rekoru ile Gazi Koşusu denilince akla ilk gelen at. Peki 97. Gazi Koşusu Atları hangileri? 2023 Gazi koşu'nda kaç at yarışacak? Merakla beklenilen Gazi koşusu ne zaman saat kaçta?

97. Gazi Koşusu ne zaman saat kaçta?

2023 Gazi Koşusu ne zaman diye çok araştırılıyor. Gazi Koşusunun 97'incisi bu sene 25 Haziran 2023 Pazar günü Saat 17.15'te başlayacak. 97. Gazi Koşusu'nda 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 2400 metre mesafe çim pistte yarışacaklar.

2023 Gazi Koşusu adayları kimler? 97. Gazi Koşusu Atları listesi

22 Asil ve 4 yedek atın isimleri şöyle:

Asil: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy

Yedek: Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi.

Listede 97. Gazi Koşusu Atları şöyle sıralanıyor:

Gazi Koşusu 2023 nerede?

Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek olan Gazi Koşusu 2023 saat 17:15'te yapılacak. Ama öncesinde saat 12.00'den itibaren çeşitli aktiviteler ile yarışı bekleyebilirsiniz.