Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen tarımsal destek ödemeleri gündemde yer alıyor. 2023 yılı bütçesinden yapılacak olan mazot ve gübre desteğinin ne kadar olduğu merak ediliyor. 2023 yılı için mazot ve gübre, hayvancılık, çoban desteği gibi birçok kalemde artış yapıldı.

BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Karar kapsamında 2023 üretim yılında sertifikalı tohum desteği ürün gruplarına göre dekar başına 8 TL ile 200 TL arasında değişen miktarlarda belirlendi. Hayvansal üretimin desteklenmesi çerçevesinde yem bitkileri yetiştiricilerine yılık olarak dekar başına 40 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda destek sağlanacak. Kararla ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile su ürünleri üretimine yönelik destekler de belirlendi.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ