2023 yılında asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması öngörülmektedir. Bu zam ile birlikte asgari ücrete yapılacak zam miktarının dul ve yetim aylıklarına da yansıması beklenmektedir. Önceki zam oranı olan %30'luk emekli maaşı artışıyla birlikte dul ve yetim aylıklarına da belirli bir oranda zam yapılmıştı. 2023 yılı için güncel en düşük dul ve yetim aylığı miktarı nedir ve Temmuz ayında ne kadar bir zam yapılacak?

2023 yılında %75 oranına göre en düşük dul ve yetim aylığı 4.125 TL'ye yükseldi. Çocuklar için ise %25 oranında ölüm aylığı alanlar 1.875 TL almaktadır. Emekli maaşının 5.500 TL'ye yükselmesiyle dul maaşı da 4.125 TL'ye çıkmıştı. Yetim maaşı ise 2.750 TL olmuştu. En düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye yükselmesiyle çalışmayan ve emekli aylığı bulunmayan dul eşin aylığı 5.625 TL'ye çıkarılması beklenirken, başka hak sahibi olmayan ve tek başına yetim aylığı alanların maaşlarının ise 3.750 TL'ye çıkması öngörülüyor.

2023 Dul ve yetim aylığına zam gelecek mi?

2023 Temmuz ayında emekli maaşlarının yanı sıra dul ve yetim aylıklarına da emekli maaş zammı oranında zam yapılması bekleniyor. Ancak, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Dul ve Yetim Aylığı Kimlere Verilir

Dul ve yetim aylığı, vefat etmiş bir sigortalının yakınlarına ödenen bir sosyal güvenlik ödemesidir. Vefat eden sigortalının dul aylığına hak kazanabilir. Dul aylığı genellikle emekli maaşının bir yüzdesi olarak ödenir.Eğer vefat eden sigortalının çocuğu yoksa, sigortalının anne ve babası da dul aylığına hak kazanabilir. Bu durumda, ödeme tutarı vefat eden sigortalının emekli maaşının bir yüzdesi olabilir.

Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu Nasıl ve Nereden Alınır?

4(a) (SSK) ve 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;

Ölüm aylığı talep eden malul çocuklar için sağlık kurulu raporu

Hak sahiplerine vasi atanması durumunda Vasi İlamı eklenir.