Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapmalarını sağlayan önemli bir sınavdır. 2023 yılında DGS'ye girecek olan adaylar, başvuru süreciyle ilgili bilgilere odaklandı. Başvuruların 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacağı ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek. Adaylar, kendi giriş bilgileriyle sisteme erişerek başvuru sürecini tamamlayabilecekler.

DGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Ancak başvuruların başladığı gün yayımlanacak olan başvuru kılavuzu, ücret miktarını ve ödeme yöntemlerini belirtecek. Adaylar, kılavuzdaki yönergeleri takip ederek başvuru ücretini belirtilen süre içinde ödeyebilecekler.

DGS'ye başvuran adaylar, sınav öncesinde belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar ve gereken belgeler başvuru kılavuzunda detaylı olarak açıklanmaktadır. Adaylar, kılavuzu dikkatlice okuyarak başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilirler.

DGS sınavı, 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar başvuruların tamamlanması ve gereken belgelerin teslim edilmesi önemlidir. Adaylar, sınav takvimini yakından takip ederek her aşamada gereken adımları atmalı ve başarılı bir başvuru süreci geçirmelidir.

Dikey Geçiş Sınavı, önlisans mezunlarının hedefledikleri lisans programlarına geçiş yapmaları için büyük bir fırsattır. Adaylar, başvuru sürecini doğru ve zamanında tamamlayarak geleceklerine yön verecekleri bu önemli sınava hazırlıklarını sürdürmelidir. ÖSYM'nin resmi kaynaklarını takip ederek güncel bilgilere ulaşmak ve başvuru süreciyle ilgili detaylara hakim olmak önemlidir.

2 yıllık üniversite dikey geçiş nasıl yapılır?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

