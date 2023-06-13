2023 Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları! Kurban kesim bedeli ne kadar? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a doğru hareket eden kurbanlık hayvanların kente girişi başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva kavşağı, Çamlıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi geçiş noktalarında ekipler tarafından tek tek denetlenen hayvanlar, kurban pazarlarına ulaştırılmak üzere şehirdeki yerlerine sevk ediliyor.

Kurbanlık Hayvanların İstanbul'a Girişi Başladı mı?

Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a doğru hareket eden kurbanlık hayvanların kente girişi başladı. Hayvanlar, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Riva kavşağı, Çamlıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi geçiş noktalarında denetlenerek şehirdeki yerlerine sevk ediliyor.

Kurbanlık Hayvan Fiyatları Ne Durumda?

Bu seneki kurbanlık hayvan fiyatlarında geçen yıla göre 3 kata yakın bir artış gözlendi. Özellikle yem ve nakliye ücretlerindeki artışın fiyatlara yansıdığı belirtiliyor.

İstanbul'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri Nasıl Gerçekleştiriliyor?

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın belirttiğine göre, kurbanlık hayvanların şehre girişi ve hayvan pazarlarında satış ve kesim yerlerinin denetimleri sıklaştırılmış durumda. Bu denetimler İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta birimleri ile ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Kurban Kesmek İsteyen Vatandaşlara Nelere Dikkat Etmeleri Tavsiye Ediliyor?

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, vatandaşlara kurbanlarını izinli satış yerlerinden almaları, izinli satış yerlerinde kesmeleri ve ehil insanlara kestirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Resmi Kurumların 2023 Yılı Vekaletle Kurban Kesim Bedelleri Ne Oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi. Kızılay, küçükbaş kurban bedelini bu yıl yüzde 141 artırarak, 5 bin 950 TL'ye çıkardı. Mehmetçik Vakfı ise kurban bağış bedelini yüzde 130 artırarak 5 bin 400 TL'ye yükseltti

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2023 yılı için Diyanet'in paylaştığı takvime göre 5 gün sürecek. 2023 Kurban Bayramı tarihi 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında sürecek.

Bayram takvimi şu şekilde:

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

