Yaklaşık yüzde 5'i tamamlanan hububat hasadının seyrine göre TMO'nun politikaları şekillenmiş durumda. TÜİK'in tahminlerine göre, bu yılki buğday üretiminin geçen yıla göre %3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpada ise %1,2 artışla 8,6 milyon ton olacağı öngörülüyor.

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2023 dönemi TMO alım fiyatlarına göre, ekmeklik buğday için 8.250 TL/Ton ve arpa için 7.000 TL/Ton ödenecek.

TMO'nun alım faaliyetlerinin Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 310 işyeri ve protokol imzalanan 230 lisanslı depoda gerçekleştirileceği duyuruldu. Üreticiler, teslim ettikleri ürünü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabilecekler.

Ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatına müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Üreticiler, lisanslı depolara ürün teslimi durumunda çeşitli destek ve muafiyetlerden de yararlanabilecekler.

TMO tarafından alım yapılacak hububat türlerine göre belirlenen fiyatlar ve gruplara göre değişen ilave fiyatlar da açıklamada yer aldı. Ayrıca, 2023 yılında ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar yapılan satışlar için ton başına Buğdayda 1.000 TL, Arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği sağlanacağı belirtildi.

Üreticilerin alım noktalarında karşılaşabilecekleri zorlukları önlemek adına dikkat etmeleri gereken noktalar da açıklamada yer aldı.

Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olması dileklerinin de yer aldığı açıklamada, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilginin TMO internet sitesinden, TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından alınabileceği belirtildi.