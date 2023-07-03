Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI), Avrupa Yu-Gi-Oh! Ulusal Şampiyonaları'na yaklaşık 10.000 Düellocunun katıldığını duyurdu. Bu sayı Avrupa'da Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU (TCG) için yeni bir rekor.

Kıta genelinde düzenlenen 20 ulusal etkinlikte 9935 Düellocu yarıştı ve şampiyona geçtiğimiz hafta sonu Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen 2023 Avrupa Dünya Şampiyonası Elemeleriyle sona erdi. Bu yılın Avrupa Şampiyonu olan Jessica Robinson, yarışmada ülkesi İngiltere’yi temsil etti ve büyük bir zafere imza attı.

Jessica Robinson Avrupa Dünya Şampiyonası Elemelerinde ilk yedi sırayı alan oyuncuyla birlikte Yu-Gi-Oh! Kart oyununun en prestijli etkinliği olan 2023 Yu-Gi-Oh! Dünya Şampiyonası'na (WCS) katılma hakkı kazandı. Bu oyuncular Yu-Gi-Oh! TCG Dünya Şampiyonu unvanı için yarışacak son 32 Düellocu arasında yer alacak.

Uzun süredir heyecanla beklenen ve dünyanın dört bir yanından en iyi Düellocuları bir araya getirecek turnuva, 2019'dan bu yana ilk kez fiziksel olarak düzenlenmekte. Şampiyona 5-6 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın Tokyo şehrindeki Tokyo Big Sight (Tokyo Uluslararası Fuar Merkezi)'ta gerçekleşecek. Yu-Gi-Oh! WCS 2023, Yu-Gi-Oh! TCG, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ve ilk kez Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL olmak üzere üç ayrı turnuva içerecek.

Avrupa Dünya Şampiyonası Elemeleri WCS 2023 için Yu-Gi-Oh! TCG Düellocu kalifikasyonu şu şekilde:

Şampiyon: Jessica Robinson [İngiltere]

Finalist: Christian Thomas [Almanya]

Yarı Finalistler: Joo Ho Ahn [Almanya]; Oliver Newton [İngiltere]

WCS puanlarıyla kalifikasyon sağlayan oyuncular: Jonas Koschel [Almanya]; Gabriel Soussi [Fransa]; Dinh-Kha Bui [Almanya]