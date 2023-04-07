Şarkıcı Ece Ronay'ın Tuhaf Paylaşımına Kimse Anlam Veremedi

KızlarSoruyor Dizilerdeki En Güzel Gelinliği Seçti! En Güzel Gelinlik Hangisi?

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2023 yılı Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından '' Temmuz'da asgari ücrete ara zam var '' ifadelerini kullandı.