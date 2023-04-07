CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.
GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"
Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2023 yılı Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.
YENİGÜN HABER MERKEZİ