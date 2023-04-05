Kamu işçilerinin toplu sözleşme tarihi merak ediliyor. 2023-2025 dönemli sözleşmelerine ilişkin görüşmelerin resmen başlamasıyla birlikte "Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023, 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Konuyla ilgili olarak Bakan Bilgin'den de açıklama geldi. 3600 ek gösterge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi düzenlemelerin ardından gözler şimdi Kamu işçilerine toplu sözleşme tarihinde.Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerinin yer aldığı ortak talep metni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve işçi sendikası TUHİS'e iletildi. Bu kapsamda binlerce kamu çalışanı detayları yakından takip ediyor. Peki, Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman 2023, 4-D kamu çalışanları toplu sözleşme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar.

2023-2024 DÖNEMLİ KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi için işçi ve işveren tarafı görüşmelerini sürdürüyor. Toplu Sözleşme tarihi henüz belli olmadı.

BİLGİN: KÖKLÜ BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamu işçileri toplu sözleşmesi ile kamuda çalışan 700 bin işçinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni oluşturuldu. Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından bakanlık ve TUHİS'e iletildi. Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor. Sözleşme metninde yer alan bazı bilgiler şu şekilde; (Aşağıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir.)

I. TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altındaolan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.

II. REFAH PAYI

İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

III. ÜCRET ZAMLARI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.