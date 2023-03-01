2022 hem Türkiye hem tüm dünya için zor bir yıl oldu. Enflasyonun rekor kırdığı, ekonomilerin büyüme hızının düştüğü ve belli pazarların durgunluğa girmeye başladığı bu yılda ödeme teknolojileri pazarı her şeye rağmen canlılığını korudu. Özellikle pandemi sonrasında değişen tüketici alışkanlıklarıyla daha hızlı ve güvenli dijital ödeme teknolojilerine yöneliş, ödemeler dünyasında dijitalleşme hızını artırdı. Bu tabloda ödeme sistemlerinde Türkiye’nin öncü şirketi Paynet de yılı hedeflerinin yüzde 120 üzerinde büyüyerek kapattı. Toplam 6 milyon adet işlem gerçekleştiren şirket, 16,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı. Bu işlem hacmi Paynet’in kolay ve hızlı ödeme almayı sağlayan platformları sayesinde gerçekleşti. Toplam işlemlerden PayPortal yüzde 46,5, Paynet Api yüzde 28,3, Paynet Mobil yüzde 21,2 pay aldı.

2 yeni ürünün katkısı

Paynet’in güçlü büyümesine mevcut ürün portföyünün yanında, yıl boyunca pazara sunduğu yeni ürünler de önemli katkıda bulundu. 2022 yılında özellikle 2 güçlü yeni ürünün büyümelerinde önemli rolü olduğunu belirten Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, “Android tabanlı cihazların POS cihazı olarak kullanılmasını sağlayan PayPOS’un lansmanını yaptık. Bu ürünümüz Android tabanlı cihazları kullanarak ek bir cihaza ihtiyaç duyulmaksızın fiziksel POS cihazlarının özellikleri ile tahsilat yapılmasını sağlıyor. Güvenli ve kolay kullanım özelliği sayesinde ödeme işlemini sadece 4-5 saniyede tamamlıyor. PayPOS ile perakende ve hızlı tüketim ürünleri gibi hızın daha da önem kazandığı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansal süreçlerini dijitalleştirmeye başladık. Orada çok güçlü iş ortaklarıyla yol alıyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla aylık 1.500 adedin üzerinde işlem PayPOS ürünümüz ile yapıldı” diyor.

Paynet’in geçtiğimiz yıl pazara sunduğu bir diğer ürün bireysel tüketici kredisi oldu. Bu ürünün de pazarda hızla karşılık bulduğunu belirten Ertürk, “İşletmeler bu yeni finansman opsiyonu ile son tüketicilere farklı ödeme alternatifleri sunabilir, kendi ürünlerini daha kolay satabilir hale geldi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre PayKredi’de işlem sayısı yüzde 166, işlem tutarı da yüzde 243 oranında arttı” diye anlatıyor.

“Dijitalleşme etkisiyle hız kazandık”

Paynet 2023 yılına da iddialı büyüme hedefleriyle girdi. Kurulduğu günden bu yana büyümesini her yıl yüzde 100 seviyesinde gerçekleştiren şirket, 2023’te yüzde 100’ün üzerinde büyümeyi planlıyor. Büyümelerinin özellikle dijitalleşme etkisiyle hız kazandığını dile getiren Paynet Genel Müdürü Onur Ertürk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Paynet olarak işletmelerin ürünlerini daha kolay satması için alternatif finans kanalları yaratmaya odaklandık. 2022’de kredi ile ödeme alma çözümü olan PayKredi’yi lanse ettik. İşletmelere, kart limiti yetersiz kaldığı için alışverişini tamamlayamayan, kart limitini doldurmak istemeyen veya daha uzun vade talep eden müşterileri için alternatif bir ödeme yöntemi sunduk. Şimdi yeni yılda işletmelerin finansman ihtiyacını nasıl karşılayabileceğimize bakıyoruz. Bireysel dışında, işletmeler için de finans ürünlerimiz gelecek. Bankalarla iş birlikleri yapacağız. Görüştüğümüz, fikri olgunlaştırdığımız, imza aşamasında olduğumuz markalar var. İşletmelerin spot, rotatif krediler dışında, kartlı finansman modelleri için çalışmalar yapıyoruz. Lisansımızı genişleterek Açık Bankacılık hizmetlerini de çözümlerimize katacağız. “

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi