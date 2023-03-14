Turizm gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46,3 milyar dolara yükseldiğini, ziyaretçi sayısının ise bir önceki yıla oranla yüzde 71,1 artışla 51,4 milyona ulaştığını ifade eden Kılıçözgürler, “Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü, özellikle ülkemiz gibi, ekonomik büyüklükte önemli paya sahip olduğu ülkeler için büyük önem taşıyor. Pandemi sonrası dönemde, turizm sektöründe yeniden pozitif yönde bir eğilim yaşamaya başlandı ve Türkiye, ziyaretçi sayısında Fransa ve İspanya’nın ardından, İtalya ve ABD’nin önünde üçüncü sırada yer aldı” dedi.

Odağına her zaman müşteri güvenliği ve memnuniyetini alan Gezinomi, pandemi etkisiyle değişen tatil alışkanlıklarına en uygun koşullarda ve geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet sunmaya devam ediyor. Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler, turizm sektöründe geçen son 3 yılı değerlendirdi.

“Pandemi sonrası dönemde, turizm sektöründe yeniden pozitif yönde bir eğilim yaşamaya başlandı”

Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler, “Pandemi etkileri nedeniyle sektörümüz açısından kayıp bir yıl olan 2020 yılının ardından, 2021 yaraların sarılmaya başlandığı yıl oldu. Turizm sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketlerin, kurum ve kuruluşların derinden etkilendiği bu iki yılın ardından, aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte sınırların açılması sektöre derin bir nefes aldırdı. Sonrasında takip eden 2022 yılında her ne kadar jeopolitik olaylar ve ekonomik krizler olmasına rağmen, sektör ayağa kalkmasını bildi ve pandemi öncesi hareketli döneme dönmeyi başardı. Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü ülkemiz için büyük önem taşıyor. Pandemi sonrası dönemde, turizm sektöründe yeniden pozitif yönde bir eğilim yaşamaya başlandı ve Türkiye, ziyaretçi sayısında Fransa ve İspanya’nın ardından, İtalya ve ABD’nin önünde üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde turizm gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46,3 milyar dolara yükselirken, ziyaretçi sayısı ise bir önceki yıla oranla yüzde 71,1 artışla 51,4 milyona ulaştı. 2022 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında 5,7 milyon kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı” dedi.

“2022 yılı halka açıldığımız çok özel bir yıldı, halka arzdan elde edilen 140 milyon TL kaynak finansal yapımızı daha da güçlendirdi”

2022 yılını 516,6 milyon TL ciro ile kapattıklarını söyleyen Deniz Selen Kılıçözgürler, şöyle devam etti: “Karlılık tarafında ulaşmayı planladığımız hedeflerimizi yakalayarak 42,3 milyon TL FAVÖK, 381 milyon TL vergi sonrası net kar ile 2022 yılını tamamladık. Diğer yandan, 2022 yılı halka açıldığımız çok özel bir yıldı. 8 Mart tarihinde 10 milyon adet payımız, Borsa İstanbul Ana pazarda işlem görmeye başladı ve halka arzdan 140 milyon TL kaynak elde ederek finansal yapımızı daha da güçlü hale getirdi.2022 yılı içinde şirketimiz yatırımlarına da hız kesmeden devam etti ve bünyesine ikisi bağlı ortaklık, bir tanesi iştirak olmak üzere üç adet şirket ve faaliyetlerimizle sinerji yaratacak yeni iş kolları kattı. Araç kiralama sektöründe hizmet vermek üzere 100 milyon TL sermaye ile kurulan yüzde 80 pay sahibi olduğumuz Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.’nin kurulmasının ardından, fuar organizasyonu, yayıncılık ve reklamcılık amacıyla 250 bin TL sermayeli yüzde 100 pay sahibi olduğumuz Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketini kuruldu. Son olarak yatırım bankacılığı alanında 500 milyon TL sermayeli, %10 paya sahip olduğumuz Q Yatırım Bankacılık A.Ş.’nin kurulmasına iştirak ettik. Gezinomi, Türkiye’de turizm teknoloji alanının öncülerinden, farklı ve yenilikçi bakış açılarıyla sunduğu hizmetler ve insan kaynağına yatırımlarıyla sektöre değer kattı. Uçtan uca seyahat deneyimini CRM, makine öğrenmesi tabanlı akıllı öneri sistemleri, dinamik fiyatlama, chat-bot ve özelleştirilmiş kanal yönetimi gibi projelerle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 2022 yılında ciddi adımlar attığımız dijitalleşme çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

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