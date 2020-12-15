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İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 6,84 zam yapıldı
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı,...
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı,...
Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 198 kişinin Kovid-19 testi pozitif...
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Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif...
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Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
2020 yılında en çok takipçisi olan ünlüler kimler?
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