Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 03ABJ523 Plakalı , 2019 Model , RENAULT Marka , SR Tipli , B4DE411R093882 Motor No'lu , VF1L5220163757115 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Aracın ön ve arka plakaları üzerinde, ön tampon sol kısmında kırık mevcut, boyasında atma var. Sol ön kapı aynasında takılı sinyal camı kırılmış, Arka tampon sağ kısmında çarpmaya bağlı delinme var. Arka sağ çamurluk yakıt deposu altında 15 cm uzunluğunda çökme mevcut, sol arka kapı alt kısmında hafif sürtmeye bağlı boya tahrip olmuş, sol ön kapı ve arka kapı kısımlarında hafif sürtmeye bağlı boya kısmında çizikler var. Aracın ön motor kaputu açıldı herhangi bir eksiği olmadığı görüldü. Motorun çalışır durumda olduğu görüldü. Aracın belirtilen yerler dışında kaportasında ve boya kısmında hasar yok,Aracın iç kısmı incelendi döşeme koltuklarında yıpranma yok, Gösterge saatine bakıldı Km 141 956 olduğu görüldüLastik diş derinliği iyi derecede olduğu görüldü. Bilinmeyen başkaca ayıpları olabilir. Sigorta bilgi ve gözlem merkezi 5664 SMS sorgulamasında Aracın hasar kaydının olmadığı belirlendi