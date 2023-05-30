T.C.
İZMİR
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2023/8143 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8143 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|700.000,00
|1
|Taşıt
|35BCA251 Plakalı , 2018 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF Tipli , DDY643266 Motor No'lu , WVWZZZAUZJP088100 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 85HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , 35 BCA 251 plakalı 2018 model vokswagen Golf 1.6 TDI BMT 115 DSG Comfordline marka otomatik vites,beyaz renk dizel otomobil.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:50
(İİK m.114/4)