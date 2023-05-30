T.C.

İZMİR

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2023/8143 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8143 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 700.000,00 1 Taşıt 35BCA251 Plakalı , 2018 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF Tipli , DDY643266 Motor No'lu , WVWZZZAUZJP088100 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 85HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , 35 BCA 251 plakalı 2018 model vokswagen Golf 1.6 TDI BMT 115 DSG Comfordline marka otomatik vites,beyaz renk dizel otomobil.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:50

(İİK m.114/4)