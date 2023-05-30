84.000,00

1

Taşıt

33BZS10 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , VF1RFB00657888400 Şasi No'lu , Rengi Gri , 33 BZS 10 plakalı araç 05/12/2022tarihli bilirkişi raporuna göre renault marka, RFB tipinde, megane otomobil, 2017 model, VF1RFB00657888400 şasi nolu, yakıt cinsinin Benzin-LPG olduğu, manuel vites, gri ( Titanyum ) renkli, şase numarasının trafik kaydındaki şase numarası ile uyumlu olduğu, kontak anahtarı ve ruhsatının olmadığı, tramer kaydı sorgusunda bir adet kazaya karışmış olduğu, aracın ustalıkla söküldüğü, aracın motor kaputunun olmadığı, ön tamponun olmadığı, ön panelin olmadığı, ön sağ sol far lambalarının olmadığı, sağ sol sis lambalarının olmadığı, sağ ön arka 2 adet kapının olmadığı, sol ön arka 2 adet kapısının olmadığı, müzik seti sisteminin olmadığı, direksiyon airbagının olmadığı, sağ ön koltuğun olmadığı, arka üçlü koltuğun olmadığı, araç klima sisteminin olmadığı, arka tamponun olmadığı, arka sağ sol stop lambasının olmadığı, arka bagaj kapağının olmadığı, arka sağ sol jantların orjinal olmayıp değiştiği görülmüştür. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 23/03/2015 TARİH VE B2084579/1722/10471 SAYILI YAZISINA İSTİNADEN"Madde 4:İhaleden sonra tescil kuruluşlarına yazılacak olan tescil yazılarında aracın eksik bulunan parçalarının bildirilerek, söz konusu eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işlemi yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması hususunda açıkça hatırlatılma yapılması hususundaki genelge gereğince ihale alıcılarının belirtili eksik parçaların yasal yollardan temin etmesi ve belgelendirmesi şartının bulunuğu ve buna göre ilgili tescil kuruluşu tarafındantescil işleminin yapılacağı hususu ihtar olunur.

TEŞHİR YERİ: KILIÇ YEDİEMİN OTOPARKI-- ÖZDEMİR MAH. MARDİN YOLU ÜZERİ 4. KM BAĞLAR/DİYARBAKIR