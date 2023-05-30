Örnek No:54*

T.C.

ADANA1. GENEL İCRA DAİRESİ

2022/1929 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1929 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 375.000,00 1 Taşıt 01ade848 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , JT8 Tipli , HJ01179 Motor No'lu , NM0MXXTACMHJ01179 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 19/12/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre: MARKASI FORD, TİPİ TOURNEO COURIER, MODEL 2017, VİTES MANUEL, ŞASİ NUMARASI NM0MXXTACMHJ01179, KM 191124,SİLİNDİR HACMİ 1560 cc, MOTOR GÜCÜ 70 kw, RENK BEYAZ, MOTOR TİPİDIZEL, KULLANIM AMACI HUSUSİ, ANAHTARVAR, RUHSAT YOK, PLAKA VAR, Tespit adresine gidildiğinde aracın otoparkta olduğu, plakalarının araç üzerinde buluduğu, Aracın ÖN TAMPON, ARKA TAMPON, SAĞ ARKA ÇAMURLUK, SAG ÖN KAPININ HASARLI OLDUĞU, ARKA BAGAJ PLAKA AYDINLATMA LAMBA ÜST KISMINDA 2 CM ÇAPINDA GÖÇÜKolduğu görülmüştür Aracın konfor aksamlarında bulunan koltuklar iç dikiz aynası, emniyek kemerleri, gögüs torpido gibi parçalarının temiz ve kullanılabilir durumda olduğu görülmektedir. Konfor aksamında bulunan direksiyon simidi üst bölümünün yoğun şekilde deforme olarak soyulmalar görülmüştür. Araç üzerinde bulunan lastiklerin orta derecede kullanılabilir durumda olduğu, Motor aksanı üzerindeki motor parçalarının araç üzerinde olduğu panel aksamının ise daha önceden tamirli olduğu, Elektrik aksanında her hangi bir arızaya rastlanılmadığı yalız sag far bacaklarının kırık olması sebebiyle araç hareket halinde iken saglıklı aydınlatma faliyetini yürütemeyeceği, Motor aksanında yağ kaçaklarının bulunduğu aracın çalışır ve yürür durumda olduğu, Aracın vites geçişleri sırasında herhangi bir kavrama arızasına rastlanılmadığı, 2017 model FORD MARKA TOURNEO COURIER TİPİ aracın her ne kadar kaporta aksanında yukarıda belirtilen hasarlar görülse de, motor şanzıman ve elektronik aksamlarında herhangi bir problem olmadığı, aracın çalışır ve yürür durumda konfor aksamlarının genel anlamda temiz olduğu gözlemlenmiştir.

NOT: Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), chance olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen istekliler dairemizden yetki almak suretiyle kendileri veya beraberinde getirecekler uzman araç ustası ile birlikte aracın bulunduğu mahale giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen muayene ve tespitleri yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen sorunlar nedeniyle herhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamaz ve aracı ihale günündeki özellikleriyle kabul etmiş sayılırlar.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:07

1- Artırmaya katılabilmek için mahcuz malın muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması gerekmektedir. Gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur. 2- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinden, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar teminat alınmaz. Alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.3- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da geçmesi şartı ile ihale olunur.

4- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılır.

5- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmez. Öncelikle satış masraflarına mahsup edilir. Teminat bedelinin kalması hâlinde Kanun hükümlerine göre belirlenecek hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenir.

6- %1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

7- Başkaca lüzumlu izahat:

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERİN SATIŞA KONU TAŞINIRIN BULUNDUĞUBELEDİYE EVLERİ MAH. 84273 SK. Kapı No: 28 A Daire No: 1 ÇUKUROVA/ADANA ADRESİNDE BULUNAN PAMUKBEY YEDİEMİN OTOPARKINDA İHALE GÜNÜNE KADAR MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE MÜRACAAT ETMELERİ HALİNDE TAŞINIRI GÖREBİLECEKLERİ VE O HALİ İLE KABUL ETMİŞ SAYILACAKLARINA, SATIŞ GÜNÜ SATIŞ YERİNDE TEŞHİR EDİLMEYECEKTİR.(İİK m.114/4)