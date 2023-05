375.000,00

1

Taşıt

01ade848 Plakalı , 2017 Model , FORD Marka , JT8 Tipli , HJ01179 Motor No'lu , NM0MXXTACMHJ01179 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 19/12/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre: MARKASI FORD, TİPİ TOURNEO COURIER, MODEL 2017, VİTES MANUEL, ŞASİ NUMARASI NM0MXXTACMHJ01179, KM 191124,SİLİNDİR HACMİ 1560 cc, MOTOR GÜCÜ 70 kw, RENK BEYAZ, MOTOR TİPİDIZEL, KULLANIM AMACI HUSUSİ, ANAHTARVAR, RUHSAT YOK, PLAKA VAR, Tespit adresine gidildiğinde aracın otoparkta olduğu, plakalarının araç üzerinde buluduğu, Aracın ÖN TAMPON, ARKA TAMPON, SAĞ ARKA ÇAMURLUK, SAG ÖN KAPININ HASARLI OLDUĞU, ARKA BAGAJ PLAKA AYDINLATMA LAMBA ÜST KISMINDA 2 CM ÇAPINDA GÖÇÜKolduğu görülmüştür Aracın konfor aksamlarında bulunan koltuklar iç dikiz aynası, emniyek kemerleri, gögüs torpido gibi parçalarının temiz ve kullanılabilir durumda olduğu görülmektedir. Konfor aksamında bulunan direksiyon simidi üst bölümünün yoğun şekilde deforme olarak soyulmalar görülmüştür. Araç üzerinde bulunan lastiklerin orta derecede kullanılabilir durumda olduğu, Motor aksanı üzerindeki motor parçalarının araç üzerinde olduğu panel aksamının ise daha önceden tamirli olduğu, Elektrik aksanında her hangi bir arızaya rastlanılmadığı yalız sag far bacaklarının kırık olması sebebiyle araç hareket halinde iken saglıklı aydınlatma faliyetini yürütemeyeceği, Motor aksanında yağ kaçaklarının bulunduğu aracın çalışır ve yürür durumda olduğu, Aracın vites geçişleri sırasında herhangi bir kavrama arızasına rastlanılmadığı, 2017 model FORD MARKA TOURNEO COURIER TİPİ aracın her ne kadar kaporta aksanında yukarıda belirtilen hasarlar görülse de, motor şanzıman ve elektronik aksamlarında herhangi bir problem olmadığı, aracın çalışır ve yürür durumda konfor aksamlarının genel anlamda temiz olduğu gözlemlenmiştir.

NOT: Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), chance olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen istekliler dairemizden yetki almak suretiyle kendileri veya beraberinde getirecekler uzman araç ustası ile birlikte aracın bulunduğu mahale giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen muayene ve tespitleri yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen sorunlar nedeniyle herhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamaz ve aracı ihale günündeki özellikleriyle kabul etmiş sayılırlar.