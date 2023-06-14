T.C. İSTANBUL ANADOLU 19. İCRA DAİRESİ

2022/324 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/324 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 272.000 TL.

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 17HJ491 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , K9KB608D681775 Motor No'lu , VF1KW98C556427081 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , İstanbul 24.İcra Müdürlüğünün 2022/19290 esas sayılı dosyasından talimatla müdürlüğümüz talimat dosyasından satışa çıkarılan araç; Renault marka, 2016 model, Kangoo 1.5 DCI Extreme tipli, camlı panelvan cinsli, gri renkte, 1461 cc (1.5L) Motor silindir hacimli, manuel vitesli, dizel yakıt tipli, aracın ön ve arka plakası mevcut değil, lastiklerin değişimi gerekmektedi.Aracın tüm parçlarında aracın kullanıma bağlı olarak muhtelif parçalarının çizik ve hafif göçüklerin olduğu, araç içi malzemelerde kullanımdan kaynaklı aşınma ve soyulmaların bulunmadığı tespit edilmiştir. Aracın anahtarı bulunmadığından araç içi aksesuar ve ekipmanların mevcut durumu sadece dışardan bakılmak suretiyle bilrkişice incelenmiştir.Ayrıca anahtar olmadığı için motor, mekanik ve elektrik aksamında tespit yapılamamıştır. Aracın bilirkişice yapılan göz ile sağlanan kontrolünde eksik, sökülmüş parça bulunmamıştır. Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu : Burakbey Acarlar Yediemin Otoparkında bulunmaktadir. Mevlana Mahallesi, Albayrak Caddesi, No:2Ataşehir/İstanbul

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