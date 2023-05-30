820.000,00

1

Taşıt

45az674 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , DCX311908 Motor No'lu , WVWZZZ3CZGE053785 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Gri , aracın kontak anahtarı var ruhsatı yok. km tespit edilemedi.aracın şasi numarasının trafik araç özet bilgisinden yer alan şasi numarasıyla aynı olduğu görüldü. motor numarası aracın altında olduğundan tespit edilemedi.araçta öuhtelif çizikler mevcut koltuk ve döşemeler orta durumda tekerler ve lastikler orta seviyede olduğu görülmüştür. araç içine girilememiş, araç çalıştırılıamamış, motor ve şanzıman durumu, elektronik aksamı ve yürüyen aksamın durumları tespit edilememiştir. araç şasi numarası ile 05/02/2023 tarhinde yapılan hasar sorgulamasında söz konusus araçta herhangi bir hasar kaydına rastlanılmamıştır.