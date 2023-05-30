T.C. GİRESUN İCRA DAİRESİ

2018/1 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/1 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 253.500,00

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları:

28AT641 Plakalı , 2014 Model , HYUNDAI Marka , Kamyonet Tipli , D4CBE562543 Motor No'lu , KMFZAX7KAEU122275 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Arkadan itiş , Rengi Beyaz , Araçta akü mecvut değildir. Akü olmaması sebebi ile; güncel kilometre değeri tespiti yapılamamıştır. Aracın mekanik durumu ve güncel kilometre değeri bilinmemektedir.

Mekanik aksam ve motorun durumu tespit edilememiştir. Sağ ön far kenarında ve kapı altlarında ezik ve çürümeler mevcuttur. Ön tamponda ve kaportada kullanıma bağlı ezikler ve çizikler mevcuttur. Şöfor ve yolcu koltuğu döşemesinde yırtık mevcuttur. Arka lastikler kullanılacak durumda değildir. Araç kasasına kasalı branda yapılarak kapatılmıştır. Aracın anahtarı ve ruhsatı bulunmamaktadır. Aracın bulunduğu adres: Çaykara mah, aliusta caddesi no: 81 (Dizdar yediemin otoparkı) Merkez/Giresun

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2023 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:17

02/05/2023 (İİK m.114/4)