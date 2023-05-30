250.000,00

1

Taşıt

34YN8708 Plakalı , 2009 Model , RENAULT Marka , YENİ SYMBOL AUTH 1.4 Tipli , K7J700R415293 Motor No'lu , VF1LBNKS541359410 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1390cm3 , Rengi Gri , Satışa konu aracın motor aksamında eksiklik olmadığı, kaportasında darbe, deformansyon olmadığı, muhtelif çizik ve ufak kusurlar olduğu, 4 lastiğinin jantlarının sağlam olduğu, ön-arka farlarının sağlam olduğu, yan aynalarının ve cam sağlam olduğu, araç döşemesinde ve içinde gözle görülür ciddi kusurlar olmadığı, sürücü ve yolcu koltuklarının yerinde olduğu, gösterge ve konsolunun sağlam olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı mevcut değildir.