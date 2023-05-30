Örnek No: 54*
T.C.
KOVANCILAR İCRA DAİRESİ
2022/43 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/43 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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200.000,00
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1
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Taşıt
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06 BZ 321 Plakalı, 2009 Model, FORD Marka, 8R52639 Motor No'lu, WF0DXXGBBD8R52639 Şase No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi siyah, 06 BZ 321 Plakalı, FORD Marka, Modeli Mondeo Trend 2.0 İ 4K TDCİ 'dir. 06 BZ 321 Plakalı aracın Anahtarının olmadığı, bu nedenle çalıştırılamadığı için km bilgisine ulaşılamamıştır. Ruhsatı mevcut değildir. Aracın ön camında çatlaklar, arka camın kırık, aracın tavan kısmındaki anteninin kırık olduğu, aracın genelendi güneş yanıkları mevcuttur. Arka bagaj kapağının üstünde derin çizikler, aracın genelinde ince çizikler vardır. Lastiklerin orta durumda ve havalarının olmadığı, ön tampondaki plakanın montajının yapıldığı plastik ızgaranın deforma olduğu, arka camın kırık olması nedeniyle döşemelerin iyi durumda olmadığı gözlemlenmiştir. Araca ait SBM kayıtlarında tramer ve hasar kaydı olmadığı görülmüştür. Trafik sigorta poliçelerinin 2012,2013,2014 ve 2015 tarihlerinde yapıldığı; kasko poliçelerinin ise 2014 ve 2015 yıllarında yapıldığı tespit edilmiştir. Aracın bedeli bilirkişi raporu ile 200.000,00 TL belirlenmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:20
(İİK m.114/4)