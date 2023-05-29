T.C. KAYSERİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/12 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 170.000,00 1 Taşıt 34UK9671 Plakalı , 2008 Model , VOLKSWAGEN Marka , CADDYKOMBİ V.1.9 TDI DSG Tipli , BLS530655 Motor No'lu , WV2ZZZ2KZ8X065223 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 77,2HP , Motor Hacmi 1896cm3 , Rengi Siyah , Bilirkişi raporuna göre" satışa konu 38 UK 9671 plaka sayılı Volkswagen Caddy 1.9 TDI Otomatik vites kamyonette kaporta ve boyasında göze batan bir çarpma darbesine bağlı göçük, ezik ve çürükler yoktur. boya seviyesi orta seviyede olup güneş yanığına rastlanmamıştır. Motor çalışır durumdadır." denilmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:50

26/12/2022 (İİK m.114/4)