T.C.VİRANŞEHİRİCRA DAİRESİ

2022/400 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/400 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti: 225.000,00

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

06BEH544 Plakalı , 2006 Model , OPEL Marka , VECTRA 1.9 CDTI NB ELEGANCE Tipli , Z19DTH17142583 Motor No'lu , WOLOZCF6961138368 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 110HP , Motor Hacmi 1910cm3 , Rengi Gri , 06BEH544 plakalı araç 2006 model, OPEL Vectra 1.9 CDTINB Elegance,110 KW, sedan tipli olup gri(gümüş) renklidir. Araç 388.049 km yapmıştır. Aracın kaportasının tamamında muhtelif çizikler, sol marşpiyelde, sol ön ve arka çamurlukta, sağ ön ve arka kapıda taş izlerinin, ön tamponunda boyada çatlak ve kavlamaların olduğu, tavan boyasının ön cam kenarında çatlaklar ve kavlamalar olduğu, arka tamponun boyalı olduğu, iç döşemesinde yıpranma, yırtık ve yanık olduğu, direksiyon döşemesinin yıpranmış olduğu, boyasının genel olarak yıpranmış olduğu, farlarında stop lambalarında, camlarında ve aynalarında çatlak ve kırık olmadığı, aracın lastiklerinin yıpranmış ve sol ön ve arka lastiklerinin havasının inmiş olduğu görülmüştür. Yediemin beyanına göre aracın anahtarı mevcut olup ruhsatı mevcut değildir. Araç çalışır durumdadır. Yapılan hasar sorgusunda 6 adet geçmiş hasarı bulunmakta olup 4 adet hasarın miktarı belli değildir. İki adet hasarın miktarı ise 2.811,00 TL ile 3.543,00 TL' dir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/07/2023 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 10/07/2023 - 13:45



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/08/2023 - 13:45

Bitiş Tarih ve Saati: 10/08/2023 - 13:45