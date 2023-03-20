Twitter'da #2000lerinOyuKime hashtag'iyle top trend olan yani en çok tweet atılan konu haline gelen hareketin savunucuları emeklilikte kademeli olarak yaş şartının kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. EYT için aranan şartlarda 8 Eylül 1999 tarihinin olması nedeniyle bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar '2000'lere Adalet' diyerek bir hareket başlattı. EYT'nin yasalaşması pek çok insanı mutlu etse de yasadan faydalanamayanlar için durum çok farklı oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar hareketinin ardından "Emeklilikte Adalet Arayanlar" Twitter'da "tt" oldu.

EYT yani "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" hareketi toplum nezdinde büyümüş ve sonunda bir yasa çıkarılarak emeklilik için her şartı yerine getirdiği halde yaşının dolmasını bekleyenler 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişinin yapılmış olması şartıyla yaş bekleme zorunluluğundan kurtulmuştu. Ancak bu sefer de 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi yapılanlar itiraz ediyor. Sadece 1 gün ya da 1-2 yıl farkla 17 yıl geç emekli olmayı adaletsizlik olarak nitelendiren sigortalılar başlattıkları hak arayışı için "2000'lere adalet" sloganını seçti.

EYT'liler yaptıkları eylemlerle seslerini duyurarak hak arayışında zafer kazanmıştı. Twitter'da #2000lerinOyuKime hashtag'iyle top trend olan yani en çok tweet atılan konu haline gelen hareketin savunucuları emeklilikte kademeli olarak yaş şartının kaldırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

"Kademeli Emeklilik" istediklerini dile getiren 8 Eylül 1999 sonrası girişli sigortalılar "1 gün farkla biri 43 yaşında diğeri 60 yaşında emekli olacaksın demek Vicdansızlıktır, Adaletsizliktir. Kademeli emeklilik torba yasaya eklenmelidir." İnsanların refahı için yapılan bir YASA, nasıl olur da aynı yaş, aynı iş, aynı emek sarfetmiş bireylerden diğerine 17 - 20 YIL daha fazla çalışarak emekli olabilirsin der? Yasaysa KADEME yap,1 yıl de ,2 yıl de…20 yılı Anayasa Mahkemesi İzah edemez…", "1 güne 17-20 yıl cezayı kabul etmiyoruz....." gibi ifadelerle tweet atarak tepkilerini dile getiriyor. İşte twitter’da o paylaşımlardan bazı görseller: