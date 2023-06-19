2000 sonrası Kademeli Emeklilik Tablosu son dakika 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde. 2000 sonrası eyt son dakika haberleri çok merak ediliyor. Acaba 2000 sonrası kademeli emeklilik olacak mı? 99 sonrası kademeli emeklilik hakkında neler biliyoruz? 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika bilgileri neler? Emadder Kademeli Emeklilik hakkında son gelişmeler:

2000 sonrası Kademeli Emeklilik Tablosu son dakika

Sosyal medyada paylaşılan 2000 sonrası Kademeli Emeklilik Tablosu büyük ilgi çekti. 2000 sonrası eyt son dakika gelişmeleri büyük merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde EYT'siz erkekn emeklilik yasası hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Emadder (Emeklilikte Adalet Derneği) 2000 sonrası Kademeli Emeklilik Tablosu yayınladı. Tablo çok merak ediliyor. İşte 2000 sonrası kademeli emeklilik olacak mı diye bekleyenlerin merak ettiği o tablo:

2000 sonrası Kademeli Emeklilik Tablosu

2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde

Sigorta girişi 1999-2008 arası olanlar için merakla beklenilen bir haber geldi. 2000-2008 arasında sigorta başlangıcı olanlar da EYT kapsamına alınacaklar. Peki bu ne zaman gerçekleşecek? Hangi yıl girenler kaç yaşında ve kaç prim günü ile emekli olabilecekler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni erken emeklilik düzenlemesi ile ilgili talimat vermişti. Alınan haberlere göre Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmanın başındaki isim. EYT mağdurları için başlatılan çalışma kapsamında 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanlar, EYT'yi prim nedeniyle kaçıran EPT'liler, staj ve çıraklık mağdurları ve ev hanımları için de erken emekli olma müjdesi verilecek.

Şimdilik çalışmanın detayları kamuoyu ile paylaşılmadı. Emadder'in tablosu gibi bir çalışma yapılırsa çoğu insan içi büyük bir müjde olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ