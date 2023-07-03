2000 sonrası için Emeklilik tablosu güncellendi başlıklı haberimizde, emeklilik tablolarının güncel bir şekilde nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Emeklilik tablosu, çalışanların emeklilik planlarını planlamak ve hesaplamak için önemli bir araçtır. Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş... Emeklilik tablosunun nasıl kullanılacağı, emeklilik yaşının nasıl belirleneceği ve emeklilik maaşının nasıl hesaplanacağı gibi konuları ele alacağız. Bu bilgiler, emeklilik planlama sürecinde size rehberlik edecek ve finansal geleceğinizi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Sigorta başlangıç tarihi 1999'dan sonra olanlar emekli olma fırsatını kıl payı kaçırdı. Hal böyle olunca emeklilik sistemi için atılacak yeni adımlar takip ediliyor.

Emeklilik Tablosu Nedir?

Emeklilik tablosu, çalışanların emeklilik sürelerini ve maaşlarını hesaplamak için kullanılan bir araçtır. Bu tablo, çalışanın yaşına, çalışma süresine ve kazançlarına dayanarak emeklilik maaşını belirlemek için kullanılır. Emeklilik tablosu, emeklilik planlaması yaparken önemli bir referans noktasıdır ve doğru bilgilerle kullanıldığında finansal geleceğinizi planlamanıza yardımcı olur.

Kademeli emeklilik şartları şu şekildedir;

SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.

10 yıl primle kimler yaşa bakılmadan emekli aylığı alabiliyor?

Bu imkandan EYT düzenlemesi kapsamında tarım işçileri yararlanabiliyor.

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabiliyor.

* 12.5 yıl ile emeklilik için neler gerekiyor?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lıların kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkıyor.

Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

Bağ-Kur'lularda tam emeklilik gibi kısmi emeklilik şartı da değişecek mi?

Hazırlıkları başlayan Bağ-Kur reformu kapsamında bu konuda bir müjde bekleniyor.

Reform ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Tabii burada da yine yasayla belirlenmiş yaş şartını tamamlamak gerekecek.

Emeklilik Yaşı Nasıl Belirlenir?

Emeklilik yaşı, çalışanın ne zaman emekli olabileceğini belirleyen bir faktördür. Emeklilik yaşı, genellikle çalışanın hizmet süresi ve yaşına bağlı olarak belirlenir. Emeklilik tablosu, bu faktörleri dikkate alarak çalışanın emeklilik yaşı hakkında bir tahminde bulunur. Bu sayede, çalışanlar emeklilik planlarını yaparken ne zaman emekli olabileceklerini belirleyebilir ve buna göre mali stratejilerini oluşturabilirler.

Emeklilik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emeklilik maaşı, çalışanın emeklilik döneminde alacağı düzenli geliri ifade eder. Emeklilik maaşı, genellikle çalışanın hizmet süresi, kazançları ve emeklilik yaşı gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır. Emeklilik tablosu, bu faktörleri kullanarak çalışanın emeklilik maaşını tahmin eder ve emeklilik planlaması yaparken bu bilgileri kullanmanıza yardımcı olur.

2000 sonrası için Emeklilik tablosunun güncellendiğini ve yeni verilerin nasıl kullanılacağını inceleyeceğiz. Bu güncellenmiş veriler, emeklilik planlamasını daha doğru bir şekilde yapmanıza olanak sağlayacak ve emeklilik döneminizde daha iyi bir finansal güvenlik sağlayacaktır.