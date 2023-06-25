2000 sonrası emeklilik şifresi çözüldü. 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde...Artık 49, 50, 51 ve 52 yaş grubunda emekli olmak mümkün. 2000 sonrası sigorta başlangıcı olan milyonlarca kişi için kademeli emeklilik müjdesi verildi. Kademeli emeklilik sayesinde milyonlarca kişiye erken emeklilik kapısı açılacak.

Prim Günü 7200 Güne Düşecek

8 Eylül 1999- 30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ- Kur'lular da gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartı 9000'den 7200 güne düşecek.

Sigorta Girişi 2008 Olan Vatandaşlarda Faydalanacak

2008'den önce sigortalı olanlar vatandaşların emekli olacağı kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirliyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabiliyor.