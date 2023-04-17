200 lira pul oldu! Yeni banknot basılacak mı? TL'deki değer kaybı nedeniyle 200 TL'lik banknot sayısı bir yılda ikiye katlanırken, yeni banknot basılacağı iddia edildi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı bir yılda ikiye katlandı. Uzmanlar, bu durumun yüksek enflasyonun bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası’nın güncel verilerine göre Mart 2022’de 536 milyon adet olan tedavüldeki 200 TL’lik banknot sayısı Mart 2023’te 1 milyar 77 milyon adedi aştı. Bu tür gelişmeler ekonomi uzmanları tarafından yüksek enflasyonun temel bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Zaten bu paranın alım gücüne bakıldığında durum net olarak ortaya çıkıyor. En büyük banknot olan 200 TL tedavüle girdiği 2009 yılından bugüne yüzde 647 değer kaybetti. O gün 200 TL’ye dolan bir alışveriş sepeti için bugün 1495 TL ödemek gerekiyor.

Yeni banknot basılacak mı?

TL’deki erime karşısında iktidarın yeni banknot basacağı iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaları dile getiren ilk isimlerden biri eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu oldu. Babuşcu, 5 TL’lik demir para ve 500 TL’lik banknotlar için darphanede hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Babuşcu, yeni banknot basımının neredeyse bir mecburiyete döndüğünü de ifade etti. Babuşcu, “Uluslararası standartlara göre en büyük banknotun payı yüzde 50’yi geçerse, ki bizde yüzde 56’yı geçti, yeni banknot basılmak zorunda. Veya en büyük iki banknotun sayısı yüzde 90’ı geçerse de aynı şey geçerli. Yeni banknot basılmalı derken bu çok iyi bir şeydir diye demiyoruz. ‘Ülkeyi bu hale getirdiniz yapacak bir şey kalmadı, artık mecburiyet oldu’ diyoruz. Zaten seçimi kim kazanırsa kazansın bunu yapmak zorunda kalınacak” dedi.

ÇIKTIĞINDA 131 DOLARDI ŞİMDİ 10 DOLAR!

2009 yılında piyasaya sürülen 200 TL'lik banknotlar, ilk tedavüle girdiğinde 131 dolara karşılık geliyordu. Bugün 200 TL'lik banknotun dolar karşısındaki değeri ise yalnızca 10 dolar.