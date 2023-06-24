Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, turistlerin vazgeçilmez adresi Kaş, 25 Haziran Pazar günü yüzlerce yüzücüyü ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 17. kez “Barış ve Dostluk” sloganıyla, her yıl olduğu gibi Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali’nin sonunda düzenlenecek eşsiz yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş’a geliyor. 25 Haziran Pazar günü start verilecek yarış için dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz’in masmavi denizinde kulaç atacak.

Hayata geçirdiği spor organizasyonlarıyla bugüne kadar yüzlerce uluslararası sporcuyu ülkemizde buluşturan Rossist Event tarafından düzenlenen yarışın heyecanı tüm Akdeniz’i kaplamış durumda. 16 ülkeden Akdeniz’in berrak sularında akıntıya karşı mücadele etmek için gelecek 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan’a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası’ndan gözde tatil merkezi Kaş’a yüzecek. Yarışta dünyada bir ilk gerçekleşecek ve down sendromlu özel bir sporcu yarışacak. Emrah Gökhan Kotan dünyada ilk kez 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirecek. Kendisine Emre Deliveli eşlik edecek. 25 Haziran Pazar günü saat 09.00’da başlayacak eşsiz yarış, 7 kilometrelik parkuruyla tüm sporseverleri iklimi, masmavi koyları, tarihi ve kültürel mirası, paha biçilemez güzelliğiyle ünlü Kaş’a davet ediyor.

Akdeniz’in akvaryum gibi denizine ev sahipliği yapacak Megisti Kaş Swim Race, Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda 25 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yarışın basın toplantısı Radisson Blu Hotel Kaş’ta düzenlendi

Ülkemiz’in yetiştirdiği dünyaca ünlü rekortmen sporcuların da yer aldığı Megisti Kaş Swim Race’in basın toplantısı, yarışın ana sporlarından olan Radisson Blu Hotel Kaş’ta yoğun ilgiyle birlikte gerçekleşti.

Basın toplantısına Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, MK Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy, 2005 yılında yarışı hayata geçiren Turizmci Ufuk Güven, Elit yüzücüler Sera Sayar Yakimoviç, Ruso Yakimoviç, Ahmet Nakkaş, Yarış Direktörü ve Rossist Event Kurucusu Polat Dede katıldı.

Dostluk ve barışa atılan kulaçların ne kadar kıymetli olduğundan bahseden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş; “Kıymetli basın mensupları, basın toplantımız hayırlı olsun. 24. kez düzenlediğimiz Likya Kaş Festivali’mizin açılışını gerçekleştirdik. 3 gün sürecek festival kapsamında en önemli faaliyetlerimizden biri de Yunanistan’dan Kaş’a yüzme yarışı… Megisti Kaş Swim Race Yüzme Yarışı festivalimizi uluslararası bir noktaya taşıyor ve bizi her sene heyecanlandırıyor. Toplumlar birbiriyle spor sanat ve etkinliklerle kaynaşıyor. Biz de Kaş Belediyesi olarak buna vesile oluyoruz. Meis ve Kaş arasında geçmişten bugüne güzel bir dostluk var. Bu ilişkilerin güçlenmesine de bu tarz etkinlikler vesile oluyor. Sporcularımız barış ve dostluk için kulaç atacaklar. Bu kulaçların dostluğa barışa ve kardeşliğe vesile olmasını istiyorum. Kaş’ın kapısı herkese açık, Kaş’ın tarihi ve doğal güzelliklerine tanık olmaya herkesi davet ediyorum. Bu etkinliğin başlamasına vesile olan tüm dostlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve tüm sporcularımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.

MK Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy ise yarışla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Burada destansı bir yarışa tanıklık edeceğiz. Bu özel yarış Türkiye’nin en gözde yerlerinden biri olan Kaş’ta yapılacak. Aileden Kaş’lı biri olarak böyle bir organizasyona katkı verebilmek benim için çok önemli. Sizleri burada buluşturmak ve iki ülkeyi bir araya getirmek bizim için gurur verici. MK Group ve Raddison Blu Hotel Kaş ailesi olarak Kaş’ın daha güzel ve kaliteli olması bir hale gelmesinde tüm desteklerimizi vereceğimizi söylemek isterim.”

Elit Atlet Sera Sayar Yakimoviç; “Bu benim ilk Meis adasından yüzüşüm olacak. Ben aslında İronman sporcusuyum ve ilk kez 7 km yüzeceğim. Daha önce yüzdüğüm açık deniz yarışlarda zorlu hava koşullarıyla da karşılaştım. Şimdi burada Kaş’ın güzel denizinde yüzmek beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

Milli Sprocu Ahmet Nakkaş; “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. 1984 olimpiyatlarında milli bir sporcu oldum. Sayısız şekilde, tüm dünyada ülkemizi temsil ettim. Spor ruh işidir ve ruhu ortaya koyduğunuzda sonuçları güzel oluyor. Sporun birleştirici gücü Yunanistan ve Türkiye dostluğu açısından da oldukça önemli. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

2005 yılında yarışı hayata geçiren Turizmci Ufuk Güven; “İlk yarışımızda 37 kişiyi zor bulmuştuk. Bir pazar sabahı harika bir günde Yunanistan’a geçtik. Sonra Meis Belediye Başkanı geldi ve bir pencereden Zeki Müre’nin şarkısını çaldılar, akabinde yarışa başladık. Yunanistan’la dostluğumuz bu kadar güçlü ve özel. İlk yarışımızda 37 kişiyle başladık ve şimdi 193 kişiye ulaştık. Bu bizim için de oldukça gurur verici. Burada en büyük görevi üstlenen yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

Yarış Direktörü ve Rossist Event Kurucusu Polat Dede ise yarışla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Değerli başkanım değerli müdürüm değerli elit atletlerimiz… 2005 senesinde “Kaş’tan Meis adasına yüzülür mü?” sorusuyla başlayan maceramız Likya Kaş Festivali kapsamında bu sene 17. Kez düzenleniyor. 16 ülkeden 193 sporcuyu ağırladığımız bu güzel yarışımızda bize destek veren tüm paydaş ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Bu yarışı dünyanın en iyilerinden bir tanesi haline getirmeyi her zaman çok istedim ve her sene başvuru kontenjanını doldurup Kaş’ı ve ülkemizi dünyaya tanıtmak için çalışacağız. Daha fazla sporcuya ev sahipliği yaparak Kaş’ın güzelliklerini göstermeyi çok istiyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar dilemek istiyoruz.”

16 ülkeden 193 sporcu Kaş’ta buluşuyor

Bu yıl 17.’si düzenlenecek olan Megisti Kaş Swim Race’e tüm dünyadan izleyiciler ve sporcular akın etti. “Barış ve Dostluk” mottosuyla gerçekleştirilecek yarışta 16 ülkeden yüzlerce sporcu Akdeniz’in serin sularında dalgaların peşinde mücadele edecek. Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna – Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya ile birlikte toplam 16 ülkeden gelecek 193 sporcu, Kaş’ın benzersiz manzarasında, tarih öncesi medeniyetlerin kalıntılarında Megisti Adası’ndan Kaş’a kulaç atacak.

20 yaşından 76 yaşına herkes “Barış ve Dostluk” için Kaş’ta

Disiplin, konsantrasyon, özveri ve çok daha fazlasını gerektiren yarışta sporcuları 7 kilometrelik zor bir parkur bekliyor. Erken saatlerde başlayacak olan yarışa katılacak olan sporcuların 136’sı erkek, 57’si kadın. Akdeniz’in serin sularında akıntıya karşı kıran kırana geçecek yarışın yaş dağılımı ise şöyle: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40,44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+.