Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve hafif yağmurlu olması beklenirken, bazı yerlerde havanın açık ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.
İstanbul: 16° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 15° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tekirdağ 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Edirne 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kırklareli 16° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Yalova 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kocaeli 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Aksaray 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Konya: 14° Hava açık ve hafif yağmurlu
Eskişehir 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kırıkkale 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Çankırı 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Kayseri 13°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Yozgat 12°: Hava açık ve yağmurlu
Sivas 12°: Yer yer yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 20°: Güneşli
Manisa 19°: Parçalı bulutlu
Aydın 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Çanakkale 18° : Parçalı bulutlu
Balıkesir 18 °: Parçalı bulutlu
Bursa 16° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Uşak 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu olması beklenirken, yer yer de açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Adana 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Antalya 23°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Mersin 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.
Adıyaman 18°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Diyarbakır 21° : Yoğun sağanak yağmurlu
Mardin 18°: Hava açık ve yağmurlu
Siirt 23°: Hava bulutlu ve yağmurlu. Muhtemelen gökgürültüsü.
Şanlıurfa 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Bolu 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kastamonu 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Sinop 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Rize 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Trabzon 14°: Yoğun sağanak yağmurlu
Zonguldak 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ağrı 15°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Ardahan 12° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu
Kars: 13°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 19°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Tunceli 15°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu
Van 15° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 15° : Hava açık ve yağmurlu
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