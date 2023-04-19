Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi genelinde havanın açık ve hafif yağmurlu olması beklenirken, bazı yerlerde havanın açık ve muhtemelen yağmurlu olması bekleniyor.

İstanbul: 16° Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 15° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tekirdağ 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Edirne 19°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kırklareli 16° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Yalova 17°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kocaeli 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 14°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Aksaray 15°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Konya: 14° Hava açık ve hafif yağmurlu

Eskişehir 13°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kırıkkale 16°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Çankırı 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Kayseri 13°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Yozgat 12°: Hava açık ve yağmurlu

Sivas 12°: Yer yer yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 20°: Güneşli

Manisa 19°: Parçalı bulutlu

Aydın 19°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Çanakkale 18° : Parçalı bulutlu

Balıkesir 18 °: Parçalı bulutlu

Bursa 16° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Uşak 15°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu olması beklenirken, yer yer de açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Adana 21°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Antalya 23°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Mersin 23°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Adıyaman 18°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Diyarbakır 21° : Yoğun sağanak yağmurlu

Mardin 18°: Hava açık ve yağmurlu

Siirt 23°: Hava bulutlu ve yağmurlu. Muhtemelen gökgürültüsü.

Şanlıurfa 25°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi genelinde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 16°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Bolu 12°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kastamonu 12°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Sinop 15°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Rize 14°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Trabzon 14°: Yoğun sağanak yağmurlu

Zonguldak 14°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ağrı 15°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Ardahan 12° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 12°: Hava bulutlu ve yağmurlu

Kars: 13°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 19°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Tunceli 15°: Hava açık ve yer yer yoğun yağmurlu

Van 15° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 15° : Hava açık ve yağmurlu

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