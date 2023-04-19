20 Nisan perşembe yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.
Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
- 07:15 Çalar Saat
- 10:35 Ekonomi Arası
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Yalnız Kalpler
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 17:15 Gülcemal
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Gülcemal
- 23:15 Tetikçinin Oğlu
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:00 Aldatmak
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:00 Kızılcık Şerbeti
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gİbi
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak ile Fidan
- 17:00 Söz
- 18.15 Star Haber
- 20:00 Yüz Yıllık Mucize
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor 2023
- 12:15 Survivor Panaroma
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor 2023
- 08.45 Bu Toprağın Sesi
- 10.25 1 Çorba
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 15.50 1 Çorba
- 15.55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"
- 17.40 İddiaların Aksine
- 17.45 Ana Haber
- 18.15 Ramazan Sevinci
- 20.00 Türk Sineması "Tay"
- 21.55 Türk Sineması "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2"
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi