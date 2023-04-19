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Perşembe günü yayınlanacak diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

19 Nisan Salı 2023 Yarın TV'de Ne Var? Show TV, FOX TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 Yayın Akışı

19 Nisan Salı 2023 Yarın TV'de Ne Var? Show TV, FOX TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 Yayın Akışı

20 Nisan perşembe yarın televizyon da hangi diziler,programlar saat kaçta yayınlanacak. TV gündeminde Show TV, Fox TV, Star Tv8, ATV, Kanal7, TRT1 yayın akışını sayfamızda bulabilirsiniz.