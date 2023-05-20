Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.
İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Bursa 21° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Tekirdağ 19°: Parçalı bulutlu
Edirne 21°: Hava açık ve yağmurlu
Kırklareli 20° : Hava açık ve hafif yağmurlu
Yalova 21°: Çok bulutlu
Kocaeli 18°: Çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.
Ankara 19°: Hava açık ve yağmurlu
Aksaray 20°: Hava açık ve yağmurlu
Konya: 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Eskişehir 19°: Çok bulutlu
Kırıkkale 21°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Çankırı 20°: Hava açık ve yağmurlu
Kayseri 16°: Hava açık ve yağmurlu
Yozgat 16°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Sivas 18°: Hava açık ve yağmurlu
Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
İzmir 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Manisa 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Aydın 26°: Parçalı bulutlu
Çanakkale 22°: Çok bulutlu
Balıkesir 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Uşak 21°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu
Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Adana 26°: Parçalı bulutlu
Antalya 25°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hatay 21°: Parçalı bulutlu
Mersin 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Osmaniye 24°: Hava bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kahramanmaraş 26°: Parçalı bulutlu
Isparta 19°: Hava açık ve yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.
Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Mardin 20°: Parçalı bulutlu
Siirt 24°: Hava açık ve yağmurlu
Şanlıurfa 28°: Parçalı bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise, bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.
Amasya: 21°: Hava açık ve yağmurlu
Bayburt 13°: Hava açık ve yağmurlu
Bolu 17°: Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Kastamonu 19°: Hava açık ve yağmurlu
Sinop 24°: Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Rize 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Trabzon 17°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu
Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ağrı 18°: Hava açık ve yağmurlu
Ardahan 14° : Hava açık ve yağmurlu
Erzurum 15°: Hava açık ve yağmurlu
Kars: 16°: Hava açık ve yağmurlu
Malatya: 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu
Tunceli 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu
Van 17° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu
Hakkari 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu
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