Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesi’nde yağışlı olması bekleniyor. Hava yer yer açık, yer yer ise bulutlu olacak.

İstanbul: 20°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Bursa 21° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Tekirdağ 19°: Parçalı bulutlu

Edirne 21°: Hava açık ve yağmurlu

Kırklareli 20° : Hava açık ve hafif yağmurlu

Yalova 21°: Çok bulutlu

Kocaeli 18°: Çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu Bölgesi’nde havanın açık ve yağmurlu olması bekleniyor.

Ankara 19°: Hava açık ve yağmurlu

Aksaray 20°: Hava açık ve yağmurlu

Konya: 21°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Eskişehir 19°: Çok bulutlu

Kırıkkale 21°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Çankırı 20°: Hava açık ve yağmurlu

Kayseri 16°: Hava açık ve yağmurlu

Yozgat 16°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Sivas 18°: Hava açık ve yağmurlu

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi genelinde havanın bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

İzmir 25°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Manisa 26°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Aydın 26°: Parçalı bulutlu

Çanakkale 22°: Çok bulutlu

Balıkesir 23°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Uşak 21°: Hava açık ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu

Akdeniz Bölgesi: Akdeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu olması beklenirken, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Adana 26°: Parçalı bulutlu

Antalya 25°: Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hatay 21°: Parçalı bulutlu

Mersin 24°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Osmaniye 24°: Hava bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kahramanmaraş 26°: Parçalı bulutlu

Isparta 19°: Hava açık ve yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli olması bekleniyor.

Adıyaman 22°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Diyarbakır 22° : Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Mardin 20°: Parçalı bulutlu

Siirt 24°: Hava açık ve yağmurlu

Şanlıurfa 28°: Parçalı bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise, bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Amasya: 21°: Hava açık ve yağmurlu

Bayburt 13°: Hava açık ve yağmurlu

Bolu 17°: Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Kastamonu 19°: Hava açık ve yağmurlu

Sinop 24°: Bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Rize 18°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Trabzon 17°: Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

Zonguldak 19°: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın yer yer açık ve yağmurlu, yer yer ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ağrı 18°: Hava açık ve yağmurlu

Ardahan 14° : Hava açık ve yağmurlu

Erzurum 15°: Hava açık ve yağmurlu

Kars: 16°: Hava açık ve yağmurlu

Malatya: 24°: Parçalı bulutlu ve muhtemelen yağmurlu

Tunceli 20°: Hava açık ve hafif yağmurlu

Van 17° : Hava açık ve muhtemelen yağmurlu

Hakkari 17° : Hava açık ve hafif yağmurlu

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