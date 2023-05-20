20 Mayıs Cumartesi bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizde bulabilirsiniz. İşte 20 Mayıs Cumartesi yayın akışı...

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri - Yeni Bölüm

08.30 Çala Saat Hafta Sonu - Canlı

11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm

11.20 Kamera Arkası - Yeni Bölüm

12.00 Gülcemal

15.30 Adım Farah

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı

20.00 Doktor Civanım

22.00 Lideler FOX'ta - Canlı

23.45 Doktor Civanım

01.15 Tetikçinin Oğlu

03.45 Kamera Arkası

04.15 Yasak Elma

06.00 Adım Farah

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Kardeşlerim - 90.Bölüm

13.00 Aldatmak - 31.Bölüm

16.00 Ateş Kuşları - 16.Bölüm

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kardeşlerim - 91.Bölüm

00.20 Ben Bu Cihana Sığmazam - 31.Bölüm

03.20 Bir Küçük Gün Işığı - 34.Bölüm

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Sev Kardeşim

16.15 Milyarder

18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı

20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Yüz Yıllık Mucize

10.00 Burcu ile Hafta Sonu

12.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

13.00 Bir Şansım Olsa

14.00 Ömer

16.00 Çöp Adam

18.15 Star Haber

19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm

20.00 Dangal

23.30 Dangal

02.30 Yüz Yıllık Mucize

05.00 Söz

23.30 Kızılcık Şerbeti

02.30 Aile

05.00 Bir Şansım Olsa

TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Doğduğun Ev Kaderindir

07.15 Süper Bir Takım

07.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09.00 Kırmızı Oda

10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

12.45 Survivor Panorama / Canlı

15.15 O Ses Türkiye

18.30 Survivor 2023

20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra/ Canlı

01.30 Gazete Magazin

03.45 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35 Ege'nin Hamsisi

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:15 Tek Yürek 04.17

12:00 Yürek Çıkmazı

15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:25 Hayallerinin Peşinde

05:10 Kapanış

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi