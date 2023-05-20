20 Mayıs Cumartesi bugün yayınlanacak olan; diziler, filmler, programlar ve haber bültenleri başta olmak üzere detaylı TV rehberi listesini haberimizde bulabilirsiniz. İşte 20 Mayıs Cumartesi yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri - Yeni Bölüm
08.30 Çala Saat Hafta Sonu - Canlı
11.15 Ekonomi Arası - Yeni Bölüm
11.20 Kamera Arkası - Yeni Bölüm
12.00 Gülcemal
15.30 Adım Farah
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu - Canlı
20.00 Doktor Civanım
22.00 Lideler FOX'ta - Canlı
23.45 Doktor Civanım
01.15 Tetikçinin Oğlu
03.45 Kamera Arkası
04.15 Yasak Elma
06.00 Adım Farah
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Kardeşlerim - 90.Bölüm
13.00 Aldatmak - 31.Bölüm
16.00 Ateş Kuşları - 16.Bölüm
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kardeşlerim - 91.Bölüm
00.20 Ben Bu Cihana Sığmazam - 31.Bölüm
03.20 Bir Küçük Gün Işığı - 34.Bölüm
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin
10.00 Cumartesi Sürprizi - Canlı
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Sev Kardeşim
16.15 Milyarder
18.25 Hafta Sonu Ana Haber - Canlı
20.00 Güldür Güldür Show - Yeni Bölüm
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Yüz Yıllık Mucize
10.00 Burcu ile Hafta Sonu
12.00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13.00 Bir Şansım Olsa
14.00 Ömer
16.00 Çöp Adam
18.15 Star Haber
19.00 Çok Güzel Hareketler 2 - Özel Bölüm
20.00 Dangal
23.30 Dangal
02.30 Yüz Yıllık Mucize
05.00 Söz
23.30 Kızılcık Şerbeti
02.30 Aile
05.00 Bir Şansım Olsa
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Doğduğun Ev Kaderindir
07.15 Süper Bir Takım
07.30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09.00 Kırmızı Oda
10.00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
12.45 Survivor Panorama / Canlı
15.15 O Ses Türkiye
18.30 Survivor 2023
20.00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00.15 Survivor Ekstra/ Canlı
01.30 Gazete Magazin
03.45 Kırmızı Oda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Ege'nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:15 Tek Yürek 04.17
12:00 Yürek Çıkmazı
15:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:25 Hayallerinin Peşinde
05:10 Kapanış
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi