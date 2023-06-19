Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 20 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 23°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 30°: Parçalı bulutlu

Bursa 24°: Yağmurlu

Adana 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 33°: Parçalı bulutlu

Muğla 29°: Parçalı bulutlu

Manisa 31°: Parçalı bulutlu

Karabük 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Bitlis 23°: Parçalı bulutlu

Bolu 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Nevşehir 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı

Aksaray 24°: Yer yer sağanak yağışlı

Ağrı 27°: Parçalı bulutlu

