Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 20 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi
Ankara 23°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 30°: Parçalı bulutlu
Bursa 24°: Yağmurlu
Adana 29°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 33°: Parçalı bulutlu
Muğla 29°: Parçalı bulutlu
Manisa 31°: Parçalı bulutlu
Karabük 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bitlis 23°: Parçalı bulutlu
Bolu 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 24°: Yer yer sağanak yağışlı
Ağrı 27°: Parçalı bulutlu