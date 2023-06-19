Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminleri raporuna göre 20 Haziran Salı günü; Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Muğla, Manisa, Karabük, Bitlis, Bolu, Nevşehir, Aksaray ve Ağrı'nın hava durumlarını sizler için derledik. Hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

21 Haziran Çarşamba İstanbul Hava Durumu 21 Haziran Çarşamba İstanbul Hava Durumu

Türkiye Genelinde İllere Göre Hava Durumu Listesi

Ankara 23°: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 30°: Parçalı bulutlu
Bursa 24°:   Yağmurlu
Adana 29°:  Gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 33°: Parçalı bulutlu
Muğla 29°:  Parçalı bulutlu
Manisa 31°:  Parçalı bulutlu
Karabük 23°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bitlis 23°: Parçalı bulutlu 
Bolu 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 21°: Gök gürültülü sağanak yağışlı
Aksaray 24°: Yer yer sağanak yağışlı 
Ağrı 27°: Parçalı bulutlu
 

Kaynak: HABER MERKEZİ